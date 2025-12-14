張學友為香港惡火災民送暖！吐無力心聲「甚麼忙都幫不上」

張學友盼透過音樂為災民打氣。資料照

香港大埔宏福苑日前發生嚴重火災，造成重大傷亡，震撼社會各界。「歌神」張學友近日發布單曲〈陽光普照〉，盼透過音樂為受災民眾及家屬帶來一絲力量與希望，並向外界傳遞溫暖與鼓勵。

張學友表示，面對災後家屬實際所需，深感僅靠捐款往往只是杯水車薪，內心充滿無力感。他在歌曲說明中坦言，除了金錢援助外，似乎「甚麼忙都幫不上」，因此希望透過音樂，為正承受巨大傷痛的人們注入一點能量，並以「香港人，加油」！盼為大家打氣鼓勵 。

張學友盼透過音樂為災民打氣。資料照

〈陽光普照〉其實多年前已錄製完成，此次在宏福苑火災後重新推出，更顯其歌詞意境的貼切與深刻，歌詞以「光線」與「黑暗」描繪在困境中仍可尋見希望的可能，尤其副歌唱出「遠處總有光線為你照耀」、「哪有一片黑暗過不了」、「明日過後，一哭一笑，還是會被光線普照」，字句溫柔卻堅定，帶有強烈的自我勉勵力量。

出道41年的張學友，始終以音樂陪伴無數聽眾走過人生不同階段，此次選擇以〈陽光普照〉為宏福苑火災的受災者打氣，不僅展現他對社會的關懷，也再次印證音樂在艱難時刻所能發揮的撫慰力量。他也期盼這首歌能成為一束微光，陪伴正在黑暗中前行的人們，迎向屬於他們的黎明。



