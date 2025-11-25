張學友爆衰老「雙鬢、眉毛全發白」！粉專憂心嘆14字

娛樂中心／周孟漢報導



「香港歌神」張學友，出道至今已超過40年，擁有無數知名經典代表作，吸引大批粉絲喜愛、支持。不過，雖然歌唱實力深受大眾認同，但在外貌上，現年64歲的他，近期卻被粉絲捕捉到「斷崖式衰老」的一幕，不僅疑似變成了光頭，眉毛也變成白毛，彷彿路邊老阿伯的模樣，立刻嚇壞全網，憂心喊「老了好多」。





張學友戴著口罩、鴨舌帽，身穿藍色外套，卻疑似變成了光頭。（圖／翻攝自臉書粉專《Jacky Cheung Fans Page》）

張學友近來持續在各地舉辦巡迴演唱會，雖然在舞台上的他，依舊散發天王魅力，歌喉十分動人，但近期他飛往新加坡開唱時，就有粉絲捕捉到他「斷崖式衰老」的一幕，只見粉絲們守在保母車前等他下車，張學友一下車後，戴著口罩、鴨舌帽，身穿藍色外套，但可以看出他疑似變成了光頭，眉毛也變成白毛，模樣與舞台上的他相差甚遠。





張學友疑似斷崖式衰老。（圖／翻攝自臉書粉專《Jacky Cheung Fans Page》）





PO出這段影片的粉絲專頁更是寫下「大家好好珍惜與學友見面的機會」，不少網友也驚喊「老了好多」、「永遠支持你，要保重身體」。事實上，近來張學友頻頻傳出身體有恙、演唱會改期的消息，去（2024）年6月本預計在台北小巨蛋開唱，且一口氣舉辦9場，但卻因感染RSV（呼吸道合胞病毒）導致無法演出，直到今年4月才回歸補辦。

周潤發會透過運動來維持身體健康與體態。（圖／翻攝自小紅書）

除了張學友外，當年許多天王級的港星都紛紛被捕捉到「斷崖式衰老」的一幕，像是香港影帝「發哥」周潤發，現年70歲的他，驚長被捕捉到路跑的畫面，但面容明顯不如當年，多了幾道皺紋；值得一提的是，中國武打巨星李連杰以及男星洪金寶，近期狀態卻是大回春，引發眾多網友揣測，不只說2人做了「換心手術」，更傳出他們「注射年輕男性血液」，陰謀論不斷瘋傳。

李連杰（左）、洪金寶（右）兩人都陷入回春爭議。（圖／翻攝自抖音李連杰、洪金寶）

















