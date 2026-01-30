張學友狂唱2年7個月巡演！突吐64歲失業心聲：真的結束了

張學友結束巡迴演唱會後的第六天，突然想要和粉絲們說話，好好道別。（圖／翻攝FB@環球音樂）

64歲歌神張學友日前的香港演唱會圓滿落幕，也結束長達2年7個月、共324場的《60+巡迴演唱會》，寫下輝煌紀錄。但在今（30日）張學友突然發文宣洩捨不得歌迷的心聲。

張學友的經紀公司「環球音樂」，今透過社群轉發張學友想寫給歌迷的話：「親愛的60+演唱會團員，來自各國、各地、各城市的觀眾和歌迷朋友們，大家好嗎？今天是60+巡演結束後的第六天，起床發現自己還在家，才真正意識到演唱會是真的結束了。」

張學友坦言，直到現在他一直有種錯覺，好像一個禮拜後就可以和歌迷們見面，而這個想法也已經在長達2年7個月的時間中成為習慣，「能接受巡演結束的事實，適應還是需要一點時間。也是今天才發覺自己根本沒有好好跟大家道別」。

最後，張學友決定好好和大家道別，「希望接下來的每一天大家都是健康開心順利順心的！60+巡演的一百二十多個星期，給了我一個很美，很美的夢，夢裡我是被需要的，被愛的，被捧在手心的，可以恣意地去尋找、去嘗試、去做我最愛的唱歌表演，感謝大家的支持和寵愛！」

「是夢就會醒，我懂！我已經積極投入生活，投入工作，積極的開始造另一夢！記得演唱會上我說得最多的話，大意是『希望大家好好生活，每日都是健康開心的！』這的確是我對大家最衷心的祝願，願我所願皆成真！再見，親愛的朋友們，再見不會太遙遠！我想大家了，我愛大家！」

