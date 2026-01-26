張學友「屢遭傳欠債」無奈回應傳聞 自爆將失業鬆口下一步計畫
《張學友60+巡迴演唱會香港終章》日前於紅磡體育館迎來最終場，全場座無虛席。64歲的張學友雖然唱足20場，但狀態依舊超好，在安可橋段唱滿12首歌，尾場也是這次巡唱的324場，歌神在創下紀錄興奮之餘也逗趣說，為即將「失業」感到心情複雜。而他在接受港媒訪問時，也罕見回應近年來屢遭傳欠債的傳聞。
隨著巡演來到終場，張學友在圈內的好友們紛紛前來力挺，包含鍾鎮濤、范姜、曾志偉、庾澄慶、上山詩納、鄧麗欣、余安安、張家輝、劉偉強、葉童、邱淑貞、沈嘉偉、狄波拉等人，現場眾星雲集。張學友則以一曲〈留住這時光〉為演唱會揭序幕，接著一連帶來〈我應該〉、〈等你等到我心痛〉、〈三天兩夜〉等金曲，讓全場歌迷跟著大合唱。
張學友在演出中段向全場歌迷們大家問好，並打趣說：「大家好嗎！我還可以啦。今天結束之後我就失業了，不過我很快就會再上班，希望大家在2026年身體健康、能言善道、每天都開開心心。歡迎來到60+演唱會最終章，同時也是整個巡迴演唱的第324場。最後一場了！心情非常複雜，想哭又不想哭，緊張又不緊張，不知道該怎麼形容，但我不會哭的！都幾十歲了，還哭什麼呢！」張學友坦言心情相當複雜，但明白有開始就有結束，他笑說：「結束後大家要好努力賺錢，因為我很快就會開下次（演唱會）。」引台下尖叫連連。
張學友特別感謝台下的觀眾，表示如果沒有大家的支持，這次巡迴演唱會不可能走過兩年零七個月，這也是他自己從未想過能達成的紀錄。他笑說：「容許我做一件很久沒做的事。」說完便擺出可愛的比心姿勢，並笑言：「其實我會做的，只是六十多歲了，有點不好意思而已。」
張學友除了所有台前幕後的工作人員以及樂隊老師，也不忘感謝媽媽一直無時無刻支持他去工作，也特別感謝太太，「這段時間我見樂隊、在座的朋友，比見她還多，所以一定要謝謝她。」另外也感謝兩個女兒：「她們偶爾才傳訊息來問我『怎麼樣？還好嗎？』也要謝謝你們。Thank you so much！我的兩個女兒去念書了，很多時候都說英文，如果不是因為她們，我的英文可能更不會說呢。謝謝她們，thank you so much！」
有趣的是，張學友一向以筋骨柔軟聞名，昨晚也即場輕鬆表演了一字馬，技驚四座。他表示：「除了繼續做這件事之外，我也會繼續好好照顧自己的身體、持續練歌。謝謝大家給我機會，讓我能不斷在舞台上嘗試不同的演唱方法，過程中有成功也有失敗，這讓我覺得唱歌是一件永遠值得鑽研的事。我會繼續唱下去，帶著更好的自己在舞台上和大家見面。」
他也解釋了這次舉辦《60+演唱會》的原因，張學友說：「我不相信60+是一個應該停下來的數字，我想證明給自己看我是可以的，所以很任性地開了這個演唱會，證明60並不是一個可怕的數字。」張學友也表示不想休息太久，透露下一個計劃是籌備製作音樂劇。
此外，近年外界曾瘋傳，張學友開了這麼多場演唱會，是因為身陷財務危機必須還債，對此，他在接受港媒訪問時罕見回應此事，他解釋，自己平常很節儉，也有存錢的習慣，但解釋多了反而好像在掩飾，「沒有啦！連財務公司都沒借過，一分錢都沒有欠任何人，想阻止也阻止不了，網路傳得太快、太多。」看得出來相當無奈。
