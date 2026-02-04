張學友、張惠妹金曲創作人消失5年 轉做珠寶設計曝新計畫

易桀齊蟄伏5年以《行樂》回歸樂壇。走音佬音樂工作室提供



天王天后御用「金曲幕後推手」易桀齊曾寫下張學友〈好久不見〉、張惠妹〈知己〉、梁靜茹〈如果有一天〉等經典歌，他闊別歌壇5年後搖身「行腳音樂人」，並預告下半年將發行新專輯，他表示：「謝謝大家願意等我。想跟大家說，這幾年不是不見了，而是把日子過回來，把自己修回來，故事還沒結束，我回來了。」

把全新音樂計畫《行樂》當成回歸樂壇起點，易桀齊透露這幾年除了與伍冠諺組團出片寫歌，更跨行做珠寶設計，在同樣是「創作」行業的過程中讓自己稍微抽離放空，坦言在某次旅行裡久違地重新感受到創作最原始的痛快，「那種不是為了寫而寫、而是因為眼前的風景，遇見的人，當下的情緒所噴發出的靈感，讓你自然而然地唱出來」。

自去年9月從台南啟動《行樂》，易桀齊一路走過蘭卡威、檳城、新加坡、雪梨、曼谷、東京，將旅行、創作與影像紀錄合而為一的他不僅為每一座城市量身寫下專屬主題歌，更在YT開設「Jet 易桀齊 | 行。樂」的官方影像頻道。

展望接下來的《行樂》旅程，易桀齊透露過完農曆年後將先在台灣跑幾個城市，下半年則前進倫敦、紐約、舊金山等地寫歌，至於最後一站，他希望把「第一次」留給墨爾本，「這是一座尚未被既有回憶綁住、生活感與創作氣味都很濃厚的城市，節奏偏慢、街頭文化與音樂性格鮮明，他笑說把墨爾本放在最後，就像給自己的一份獎勵，用一座全新的城市，為這1年的《行樂》旅程畫下漂亮句點」。

