張學友、張惠妹「幕後推手」消失5年 環遊50城市最新近況曝光

易桀齊宣布好消息。（走音佬音樂工作室提供）

創作才子易桀齊蟄伏五年策動「行樂」計畫回歸樂壇，把「作樂」當成創作初心、以大地為「譜」的他變身「行腳音樂人」，目標踏遍全球50座城市尋創作靈感邊走邊唱。他曾寫下張學友〈好久不見〉、張惠妹〈知己〉、梁靜茹〈如果有一天〉等膾炙人口華語經典，闊別歌壇五年後以全新身分回歸。

過去被稱為天王天后御用「金曲幕後推手」的他搖身一變成「行腳音樂人」，將自身興趣「旅行」化為啟動全新音樂計畫的養分及概念核心，並以「行樂」二字為名，一語雙關地把『出走、旅行、創作、喜悅』巧妙融合，藉由旅行到每個城市的過程中的心情點滴及感悟化為創作靈感及旋律，在重新定義音樂與生活上的連結的同時，更期許自己能在邊走邊唱邊「作樂」的旅程中，重新找回那份對創作最單純的快樂及初心。

廣告 廣告

而「行樂」二字也是易桀齊在歷經沉潛多年後的真實體悟，他透露這幾年除了與音樂夥伴伍冠諺組團出片寫歌，更搭檔跨行做珠寶設計，在同樣是「創作」行業的過程中讓自己稍微抽離放空，藉此調整生活節奏及步調的同時，更透過自己最愛的旅行重新整頓身心靈，他坦言在某一次旅行裡，久違地重新感受到創作最原始的痛快。

易桀齊同時預告將於下半年發行全新專輯，更此感謝歌迷支持，「謝謝大家願意等我。想跟大家說，這幾年不是不見了，而是把日子過回來，把自己修回來，故事還沒結束，我回來了。」

為了實踐這場音樂壯遊，易桀齊計畫在未來的三到五年內，踏足全世界 50 個性格迥異的城市，每一站將停留 7 至 10 天，以「行樂」方式深度感受當地城市人文的脈動，除了將旅途中的記憶化作一首首「城市主題曲」，更將親自操刀拍成 Music-Vlog，以最真實的視覺影像輔助聽者，一同進入他音符裡的時空情緒。

更多中時新聞網報導

周湯豪病癒開唱 廣州歌迷喊帥到結婚

簡嫚書追查《世紀血案》NG18次

余香凝當人妻自省婚姻不易