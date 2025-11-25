張學友「斷崖式衰老」？停車場被拍 64歲近照粉絲認不出：真的是天王嗎

娛樂中心／綜合報導

64 歲「歌神」張學友近期在新加坡展開巡迴演唱會，沒想到他一下車的隨手影像竟在網路上掀起熱議。畫面中，張學友身穿夾克外套、戴著口罩與鴨舌帽，鬢角明顯剃短、眉色偏淡，被許多網友形容「突然老很多」，甚至有人直言有種「斷崖式衰老」的衝擊感，引發討論。

天王張學友外貌引發討論。（圖／翻攝自Jacky Cheung Fans Page 臉書）

有部分網友驚呼：「認不出來了！」、「怎麼老這麼多？」甚至有人懷疑：「這真的是張學友嗎？」但也有另一派粉絲替偶像緩頰，認為天王仍舊保持風采，只是路人角度、素顏加上光線不佳，難免顯得憔悴。有歌迷心疼表示：「天王看起來好累。」也有人暖心護航：「一上台整個人就亮起來，狀態完全不一樣。」、「風采依舊，年紀擺在那已經很厲害了。」

張學友近年仍持續奔走巡迴，體力負擔比過往更大，加上先前接連傳出因身體不適而延期演出、甚至疑似走音的情況，讓粉絲更珍惜每一次在舞台上看到他的機會。粉絲專頁也提醒大家：「真的要好好珍惜與學友見面的時刻。」不少網友也因這段話感慨良多，直呼「天王拚成這樣已經很了不起」，掀起另一波心疼討論。



