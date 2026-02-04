張學友、阿妹神曲都他寫的！金曲推手驚曝「消失5年」 宣布「要把自己修回來」

易桀齊蟄伏五年後宣布正式回歸樂壇！策動《行樂》計畫，目標踏遍全球50座城市，圖為易桀齊在蘭卡威。走音佬音樂工作室提供

曾寫下張學友〈好久不見〉、張惠妹〈知己〉、梁靜茹〈如果有一天〉等神曲的「暢銷金曲幕後推手」易桀齊，在蟄伏五年後宣布正式回歸樂壇！這回他拋開過往詞曲創作者的框架，變身「行腳音樂人」策動《行樂》計畫，目標踏遍全球50座城市，邊走邊唱找回創作初心。

易桀齊感性表示，這五年不是不見了，而是「把日子過回來，把自己修回來」，更預告下半年將發行全新專輯，大聲宣告：「故事還沒結束，我回來了！」

宣布音樂壯遊5年計畫 扛器材控制預算

易桀齊透露，這場耗時三到五年的音樂壯遊，計畫在每座城市停留7至10天，將旅途中的人文脈動化作「城市主題曲」，並親自操刀拍成Music-Vlog。面對龐大的時間與資金成本，他坦言這是一筆「會痛但值得」的預算。

但他堅持不計代價，採取自己扛器材的「輕裝上陣」模式控制預算。他笑說：「就當作是投資自己，這不是交作業的快閃計畫，而是慢火細熬的音樂旅程。」

易桀齊「行樂」計畫來到東京，他認為是一座極度熱鬧卻又隨時讓人感到安靜孤單的城市。走音佬音樂工作室提供

走過東京感受「孤單反差」 易桀齊最愛台南慢活節奏

自去年九月啟動計畫以來，易桀齊已走過新加坡、雪梨、曼谷等地，其中最新上架的「東京篇」〈冬日無聲〉讓他印象最深。他形容東京是一座極度熱鬧卻又隨時讓人感到安靜孤單的城市，強烈反差讓創作過程極具挑戰性。

相較之下，計畫的起點「台南」則是易桀齊心中的慢活首選，他特別寫下〈慢一點走〉紀錄南台灣的溫度，直言：「到了台南就像回家一樣自然。」

2026年終點站鎖定墨爾本 易桀齊：當作給自己的獎勵

展望未來的行樂地圖，易桀齊計畫在農曆年後先在台灣跑透透，下半年則前進倫敦、紐約及舊金山等地。他更透露2026年的年度最後一站，希望獻給尚未踏足過的墨爾本。

易桀齊形容墨爾本生活感與街頭文化鮮明，節奏偏慢，是他夢想中的創作樂土，他滿懷期待地說：「把墨爾本放在最後，就像給自己的一份獎勵，為這一年的旅程畫下漂亮句點。」



