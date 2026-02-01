張學海和他的外公謝膺白將軍／袁頌安

▲僑委會退休同事每個月的歡樂聚會

袁頌安

僑務委員會在毛松年、曾廣順、蔣孝嚴等諸位委員長任內，在美國、加拿大地區派有諸多僑務能員，服務僑胞。其中赫赫有名的有李時昌、張大哥景珩、張二哥學海。他們諸位把美加地區的僑務工作，辦理得風生水起，天與人歸。如今我們都是年過八十早己退休多年了，但是「僑務情」仍在，我們這些歷年來退休的老同事，在台北每個月第三個星期的星期一中午，有一個「三一雅集」。怕因為年紀大了記性不佳，為了提醒大家聚會，用「三民主義統一中國」的口號，幫助記得每個月的聚會日期。大家公推戚良雁、曾琇鈺二位為正副召集人，這個雅集已經持續近二十年了，戚良雁兄、琇鈺二位的熱忱、恆心，實在令我們欽佩感謝。每次聚會多有十數位老同事，或是二三十位參加，大家怡然自得，談笑風生 ，非常自在歡愉，因此時昌兄及二位張兄，我們至今仍然時相過從。

本文要介紹軍人世家出身的張二哥張學海，和他的祖父、父親，特別要比較詳細地介紹他的外公謝膺白將軍。先從張學海説起，學海兄由於自身的志趣，以及家長的鼓勵，高中畢業，沒有參加大專院校聯考，直接報考陸軍官校，成為官校33期的學員。在官校求學期間，學海十分出色，他是學生部隊的實習團長。1964年陸軍官校40週年校慶，學海擔任大會閲兵分列式的指揮官，更難得的是先總統 蔣公親臨主持大會，親自閲兵，這是學海一生中非常榮耀自豪的大事。官校畢業後，服役於成功嶺、金門各地表現傑出，還被安排擔任嚴家淦總統的侍從武官，追隨嚴總統數年。他對嚴總統的道德文章十分敬佩，默默學習，受益匪淺，經常和老友們提及是他一生中難得的幸運。

▲張學海任陸官40週年慶蔣公閱兵指揮官

1972年學海還考上了西班牙陸軍參謀大學，遠赴馬德里學習。可是由於1973年4月，我國和西班牙斷交，學海不得不輟學返台，這是他一生的憾事之一。後來他從軍中退役，到了1982年到僑委會任職，並在美加地區服務多年，大大發揮了他僑務工作的長才。直到2002年，年滿六十歲，由於民進黨執政，僑務理念的不合，他就自行申請提前退休。

學海的尊翁張宗良副委員長，是我們僑委會的老長官，宗良公是黃埔五期畢業，曾任少將參謀長、師長、師管區司令等要職。直至1978年自公職退休，赴美和留學定居的子女們團聚，頤養天年，1983年在舊金山辭世。至於學海的祖父張公際清留學日本，返國後曾任四川警政廳長、軍法處代處長、縣長、議長之職。本文特別要比較詳細介紹他的外祖父謝公膺白，更是留日，又是保定陸軍軍官學校第一期優秀畢業生，積功成為中將的軍事專家。所以學海自己、父親、祖父、外祖父都是傑出的軍人，學海家是一個軍人世家。

謝膺白將軍，別名臥子，1892年4月25日出生，他是廣東博羅縣人。1911年10月與黃興、孫武等革命元老參加辛亥革命，隨軍轉戰於漢口、漢陽。並且隨黃興赴上海，任光復軍前隊長。辛亥革命成功後，1912年入保定軍官學校第一期畢業。後來在1914年赴日本留學，以第一名特等生畢業於早稻田大學政治經濟科。回國後跟隨孫中山先生，投身革命，1926年隨葉挺參加北伐，1927年隨張發奎部出任國民革命軍第二方面軍參謀長。北伐結束後，謝公任南京軍校高級班班主任。抗日戰爭爆發，謝公任第四戰區司令部中將總參議。1943年調任南京國民政府軍事委員會參議院參議。1945年抗戰勝利，退役回廣東任省政府顧問，被選為國大代表。1949年3月調任江西省政府任祕書長。國共談判破裂後，1949年4月回廣州賦閒在家。廣州解放，膺白將軍隨女兒女婿定居香港。

▲謝膺白將軍遺像

其時首任廣州市長葉劍英，親筆寫信交由謝公之妻及兒媳二人到香港，勸邀他回廣州參加國家建設。他於1950年返回廣州，謝公一生的轉折，沉冤不白的牢獄之災因此降臨。1951年、1952年毛澤東決定中共全國展開動員群眾批鬥整肅社會風氣的三反、五反運動中，謝膺白將軍以歷史反革命罪名被逮捕，而且沒收其全部財產。直到1957年從武漢戰俘管理所，轉入撫順戰犯管理所。雖然1964年12月獲特赦減刑為有期徒刑15年，但是謝公不幸於1969年4月病逝於撫順戰犯管理所。謝公家屬認為這是個冤獄，他的孫子謝駿、孫女謝小驪、長孫媳孔雪梅多年來一直奔走上告，期盼能為膺白將軍平反，但是至今仍未能如願。這就是謝膺白將軍的一生，如今我這個後輩，身為學海兄的摯友就謝膺白將軍的一些存世的資料撰成此簡文，以為紀念。（照片作者提供）