一張學生小卡片 暖了寒流中的守護身影

圖說：臺北市大安分局臥龍街派出所副所長陳志榕。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】針對捷運站及人流聚集的地點，員警除持續提高警覺、嚴密注意周邊狀況外，也不時接獲民眾主動表達感謝與鼓勵，肯定警方第一時間投入守護公共安全的努力。近日寒流來襲、氣溫驟降，同仁們在低溫中堅守崗位，仍收到民眾親手書寫的感謝小卡，字裡行間滿是溫暖與支持，感謝警方不畏寒風、守護乘客安全，並為第一線員警送上平安祝福。

一張小小的卡片，承載的不只是感謝，更是警民之間的信任與連結。在近期社會氛圍略顯不安、又逢寒流侵襲的時刻，這份來自民眾的肯定，讓執勤員警在寒冷中倍感溫暖，也更加堅定守護市民安全的使命感。

大安分局表示，警方將持續加強捷運站安全維護工作，結合巡邏、駐點守望，全力防制暴力事件發生，確保市民生命財產安全。同時也呼籲民眾，若發現可疑人事物，請即時向警方通報，警民攜手，共同守護城市的平安。

警方也感謝社會大眾的支持與鼓勵，這份寒流中的溫暖，將成為第一線同仁持續付出的力量來源，讓警察成為民眾心中最安心的後盾。