張宇韶觀點》鄭麗文們沒搞懂的歷史與邏輯！

國民黨主席鄭麗文本月8日下午出席統派團體舉辦的「50 年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，因活動中紀念包括共諜將官吳石，引發「敵我不分」批評。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 凡事要講邏輯，更要談歷史的事實，否則就是瞎掰與文盲，拿這種心態是無法杜悠悠之口。

為什麼這麼說呢？如果中國拍個統戰革命劇「沈默的榮耀」大搞統戰，藉由吳石這個「當代雷鋒」統戰樣板人物，可讓鄭麗文整國民黨死去活來，那麼台灣的電影產業，就應該來個台版的「反共的先鋒」。讓世人認識一下劉連昆與邵正宗的角色。

此二人是中共繼張國燾投降國府，所謂「建國後」以來棄暗投明最高階的軍人。他們除了提供我方各項解放軍軍事情報外，在96年台海危機時，各讓國安高層得知導彈演習的彈頭是「啞巴彈」！

廣告 廣告

根據相關資料顯示，自1992年開始劉連昆就向軍情局提供大量的機密情報。這些情報有解放軍對外採購的情況，對台6大作戰方式，同時包括中共接受香港計劃等等。同年劉連昆向軍情局提供了中華人民共和國對俄羅斯軍購的軍事機密，俄羅斯向中華人民共和國出售了蘇-27和S-300防空導彈的資訊。

此外，劉連昆通報解放軍向俄羅斯購買蘇-30戰鬥機，同時透露「江澤民新時期的戰略方針」。在台海危機中，也讓國安高層掌握對台軍演東風-15短程彈道導彈的資訊。以上軍事情報對於台灣的戰略規劃、政治回應與戰術部署具有重大的價值。

以中共史觀來看，吳石是「先烈」，但在台灣的角度而言，劉邵二人就是台灣的「忠烈」，他們被中國情報單位破獲則是另一個故事了，有機會再和大家分享。然而鄭麗文及其同路人敢不敢去軍情局祭拜一下兩人牌位，或大聲說出感佩兩人的勇氣與付出。我猜鄭麗文沒有這樣的想法。

此外，國民黨為了幫鄭麗文辯護，推託馬場町的活動是紀念「思想犯」，還奉勸民進黨不要吃轉型正義全餐，不客氣地說這個說法就是邏輯謬誤與歷史無知。

國民黨的白色恐怖是對所有思想主張的箝制，不論是意識形態的左派、右派或自由主義，只要挑戰蔣氏政或國民黨統治基礎，權變以匪諜為名必殺之，無論思想性質或是左右立場。舉例而言，鹿窟事件中的呂赫若思想左傾，醉心社會主義的理想，但沒有任何證據說明他是中共的間諜；同理，殷海光更與左派或台獨無關，其自由主義與批判蔣介石立場亦被鎮壓失去自由。這些人才是真正「思想犯」，豈能與吳石這種叛國的匪諜相並論？

老實說，鄭麗文不知道這些區別或差異，只是腦子一翻轉，立場即轉彎，什麼邏輯或歷史事實早已經不重要，可惜的是替其辯護的藍營人士，開口前應該做一下功課，否則就只是瞎挺而已！

附帶一提的，老蔣同鄉陳儀才是罪該萬死，左手借二二八清洗台籍精英，右手變節降共被舉發最後遭槍決，為什麼國民黨不敢提此人身分與這段歷史，因為只會拿磚頭砸自己腳，同時也驗證了白色恐佈時期自己識人不明或是濫殺無辜的罪過！

查看原文

更多Newtalk新聞報導

轟鄭麗文「站上國共舞台」 卓榮泰：國民黨不可能保護中華民國

鄭麗文追思被蔣介石處死共諜 簡舒培酸蔣萬安看到中共軟腳？