張宏年驟逝！遺體解剖兒女到場 張彥彤：爸爸解脫了

台中市議會前議長張宏年本月中旬傳出離世消息，他生前曾遭遇盛唐中醫鉛中毒事件，身體狀況長期不佳，家屬對死因存有疑慮，其遺體如今已進行解剖相驗，身為兒子的台中市議員張彥彤近日就表示：「爸爸終於解脫了…。」

張宏年。（圖／翻攝自臉書）

現任台中市議員張彥彤，本月16日清晨5時許向警方報案，表示準備叫父親起床用餐時，發現父親叫喚不醒，觸摸身體發現冰冷且沒有生命跡象，已明顯死亡。

考量到張宏年生前曾遭遇盛唐中醫事件，歷經嚴重的鉛中毒，腦部受損程度達40%，身體狀況長期不佳，家屬對於他的死因有疑慮，台中地檢署檢察官相驗後，初步認定他的死因不明，如今已經完成遺體解剖，後續將由法醫研究所進行解剖鑑定，釐清確切死因。

《TVBS》報導，張宏年遺體解剖當天，張彥彤及姊姊都有抵達現場，對於父親的離世，張彥彤僅說：「爸爸終於解脫了。」

