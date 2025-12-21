張家寧冬至吃湯圓照曝光 官司纏身仍許願好運

家寧與Andy老師，昔日情侶決裂對簿公堂。（圖／紅心字會提供）

YouTuber Andy老師（王崇睿）與前女友張家寧分手後風波持續延燒，雙方因「眾量級CROWD」頻道經營權、公司帳目與金流問題正式對簿公堂，相關糾紛也讓張家寧一家四口捲入官司，昔日情侶反目成仇，成為網路高度關注的話題。官司仍在進行中，家寧近來仍照常經營社群平台。

21日適逢冬至，家寧在Instagram限時動態曬出準備湯圓的畫面，並寫下祝福文字：「歲末將至，敬頌冬安，願你生活甜如蜜，事事皆如意。」，貼文曝光後，引發不少網友討論，她似乎未受官司影響，生活節奏依舊如常。

家寧持繼續經營社群，冬至曬出湯圓照。（圖／翻攝自IG @chianing_baby）

相較之下，Andy老師的心情顯得相當低落，日前Andy老師在Instagram限時動態更新近況，曬出一張翻著白眼、神情不悅的自拍照，並直白寫下：「調解進度0、誠意0」，短短幾個字卻火藥味十足，明顯對目前調解狀況感到失望與不耐。畫面曝光後，立刻在網路上掀起熱議，不少粉絲留言替他抱不平，也有人推測糾紛恐怕難以短時間內落幕。

回顧整起事件，Andy老師與家寧過去以情侶身分共同經營頻道，累積高人氣。然而今年3月，Andy老師公開指控張家寧及其家人涉及多項不當行為，包括頻道經營權歸屬、股權分配，以及公司財務帳目管理等爭議，雙方各執一詞，最終走上司法途徑。

隨著官司持續推進，兩人一舉一動都被外界放大檢視，相關發言與社群動態也屢屢引發討論。這場從情感糾葛延燒到法律層面的紛爭，後續發展仍備受關注。

