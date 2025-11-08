張家寧母輸慘！Andy挨告誹謗「不起訴確定」洩心聲：真相終被看見
〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」前成員Andy老師與前女友兼昔日夥伴張家寧，因頻道財務糾紛鬧上法院，更遭張母曾淑惠反告加重誹謗及違反個資法，經檢方認定內容屬可受公評事項，罪嫌不足裁定不起訴。面對贏下官司，Andy老師也忍不住透露真實心聲。
Andy老師感性表示，歷經8個月的調查與等待，結果正式出爐不起訴確定，「我的不起訴及張家人的起訴，證明我在影片裡說的每一句話、呈現的每一段內容，都有事實、有依據。」他感慨這一路來並不輕鬆，卻更堅定自己揭露真相的信念，「感謝一直相信我的你們，我會繼續用影片，把光照進每個被遮蔽的角落。」
回顧整起事件，Andy老師與張家寧因「眾量級CROWD」財務糾紛分道揚鑣，新北地檢署日前依業務侵占、背信等罪起訴張家寧一家4人；張母曾淑惠反控Andy老師加重誹謗及違反個資法，遭檢方認定屬可受公評範疇，最終不起訴確定。如今，Andy老師以正面姿態面對外界，強調「真相終會被看見」，也讓整起事件暫告一段落。
Andy老師官司贏了！家寧母反告加重誹謗遭駁 檢認屬可受公評範疇
家寧媽媽輸了！反告誹謗「不起訴確定」 Andy吐心聲：堅信要說出真相
【緯來新聞網】YouTube頻道「眾量級CROWD」前團員Andy老師，因與前女友張家寧爆發財務糾紛
家寧笑開懷！變農婦「蹲地摘菜」全被拍 無預警鬆口要轉行了
網紅家寧跟Andy老師有過一段情，兩人更經營頻道「眾量級CROWD」受到觀眾喜愛，豈料分手之後不僅因為公司帳務不清撕破臉，甚至還對簿公堂，導致家寧形象一落千丈，不過她心情不受影響，依舊照常在YT頻道中發片，其中她在鄉下務農時突鬆口要轉行，引起大眾討論。
怒告誹謗、個資法不成！家寧母未聲請再議 Andy老師不起訴確定
YouTuber「眾量級CROWD」前情侶檔Andy（王崇睿）與家寧分手後爆出頻道與財務糾紛，家寧母親曾淑惠不滿遭指控恐嚇、獨吞商標，提告Andy加重誹謗與違反《個資法》等罪。新北地檢署偵辦後認定罪嫌不足，予以不起訴處分，由於曾女未於期限內聲請再議，全案不起訴確定。
Andy遭家寧媽告2罪「不起訴」！ 他親發聲：真實的力量總將會發光
網紅Andy和家寧分手後鬧得沸沸揚揚，話題不斷，雙方更因為帳本問題多次隔空交戰。家寧媽先前對Andy提告誹謗及違反個資法，Andy今（7）日發文喊，結果是不起訴確定，「真實的力量，總將會發光。」
家寧母告「2罪」確定不起訴 Andy老師：真實終會發光
知名百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」前成員Andy老師（本名王崇睿）與前女友家寧及其家人因頻道經營權、商標與財務問題爆發的法律戰，近日迎來重要進展。針對家寧母親曾淑惠反控Andy老師加重誹謗與違反《個人資料保護法》等兩項罪名，新北地檢署偵結後認定罪嫌不足，做出不起訴處分，且因曾女未於期限內聲請再議，全案已於近日正式確定不起訴。
Andy遭家寧媽告2罪「結果出爐」 壓力心聲全說了
Andy遭家寧媽告2罪「結果出爐」 壓力心聲全說了EBC東森娛樂 ・ 21 小時前
家寧媽未提再議！Andy老師挨告誹謗不起訴確定
網紅Andy老師（王崇睿）因眾量級頻道財務糾紛與前女友張家寧家人對簿公堂，其中張家寧母親曾淑惠曾控告王崇睿加重誹謗及違反個資法。新北地檢署日前已對王崇睿做出不起訴處分，由於曾淑惠未在法定期限內聲請再議，不起訴處分已正式確定。
被家寧媽告2罪獲不起訴 Andy：真實總將會發光
YouTuber Andy被家寧媽媽提告誹謗及違反個資法，經歷8個月的調查與等待，結果正式出爐，Andy獲不起訴處分確定，稍早他也透過社群開心發聲。Andy表示自己始終堅信：「真實的力量，總...
家寧「鬼轉當農村妹」被誇手腳俐落！興奮大笑：還是我轉行
娛樂中心／周希雯報導YouTube情侶檔「眾量級」分手後決裂，家寧的全家不僅遭檢方起訴，還遭舊愛Andy抖出各種黑料、甚至涉嫌「找人處理他」，雙方至今仍為帳本對簿公堂。雖然家寧過往甜美形象一夕全毀，但她不理外界罵聲、仍堅持更新YT頻道，近日更發出一系列當「農村女孩」的體驗影片，當她聽到老闆誇獎手腳俐落時，還忍不住開心笑稱「還是我該轉行？」
風波不斷仍拍片務農！家寧體驗菜園獲讚賞 老闆稱「很適合務農」她笑稱考慮轉行
影片中，家寧換上袖套進入菜園，親自動手割茄子、摘地瓜葉，還協助切筍子與採柳丁，動作俐落熟練。菜園老闆在一旁觀察後直言：「她算蠻會切的，她很厲害」，甚至表示她「很適合做農的」，令家寧當場開心表示：「被這樣誇獎我要飛上天，還是我轉行了哈哈哈！」
正義從不缺席！家寧媽期限內未提再議 Andy老師挨告「這2罪」獲不起訴確定
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導百萬YouTuber「眾量級」Andy老師，日前拍片揭露前女友張家寧一家在頻道收入拆帳及經營權爭奪方面的惡行，雙方為此對簿公堂...
