張家寧母輸慘！Andy挨告誹謗「不起訴確定」洩心聲：真相終被看見

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」前成員Andy老師與前女友兼昔日夥伴張家寧，因頻道財務糾紛鬧上法院，更遭張母曾淑惠反告加重誹謗及違反個資法，經檢方認定內容屬可受公評事項，罪嫌不足裁定不起訴。面對贏下官司，Andy老師也忍不住透露真實心聲。

Andy老師感性表示，歷經8個月的調查與等待，結果正式出爐不起訴確定，「我的不起訴及張家人的起訴，證明我在影片裡說的每一句話、呈現的每一段內容，都有事實、有依據。」他感慨這一路來並不輕鬆，卻更堅定自己揭露真相的信念，「感謝一直相信我的你們，我會繼續用影片，把光照進每個被遮蔽的角落。」

回顧整起事件，Andy老師與張家寧因「眾量級CROWD」財務糾紛分道揚鑣，新北地檢署日前依業務侵占、背信等罪起訴張家寧一家4人；張母曾淑惠反控Andy老師加重誹謗及違反個資法，遭檢方認定屬可受公評範疇，最終不起訴確定。如今，Andy老師以正面姿態面對外界，強調「真相終會被看見」，也讓整起事件暫告一段落。

