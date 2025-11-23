張家昔挺郝...恐影響張嘉郡選雲林縣長？鄭麗文要大家安心：黨內選舉已過去
國民黨立委張嘉郡表態爭取2026年雲林縣長選舉提名，現任縣長張麗善也表明全力支持。不過，過去雲林張家在黨主席選舉中力挺前台北市長郝龍斌，可如今黨由鄭麗文掌權，外界好奇是否會影響張嘉郡選雲林縣長？對此，國民黨主席鄭麗文今（23日）強調「黨內選舉已過去」，並強調不會影響明年提名，要大家安心。
鄭麗文今南下雲林、嘉義，早上先前往雲林縣口湖鄉參加健走活動，並與張麗善、張嘉郡同台。媒體詢問張嘉郡爭取選雲林縣長一事時，鄭麗文回應，她當選黨主席那天就曾說「家裡有個女兒是最大的幸福」，而「安」字裡就是一個女，她身為雲林的女兒，看到雲林有女性當家，由五星級、滿意度最高的縣長張麗善當家八年，雲林展現完全不同的風貌。
鄭麗文說，接下來張嘉郡也是雲林的女兒，她真心希望不但能順利世代接棒，且棒棒都是最強棒，由女人當家，雲林一定安全、安定、安心，「大家安啦！」這就是對張嘉郡未來最高的期待與期許。
不過，媒體也追問，會不會因為黨主席選舉時，有些黨內同仁支持對象不同，明年地方大選因此有所考量？鄭麗文則連說了兩次「不會」，並強調黨內選舉已過去，大家都是一家人，選舉時君子之爭，選完大家都一致要國民黨好，為什麼希望國民黨好？因為國民黨好，台灣會更好，雲林也會更好。「所以雲林交給國民黨，大家一定可以安啦！」
