張家班優勢多 藍仍有隱憂 中央執政評價 綠重大考驗

明年雲林縣長選舉目前呈現藍委張嘉郡對戰綠委劉建國態勢，張有姑姑縣長張麗善執政獲肯定的優勢，且有「藍白合」可能性的加持。劉雖與前立委、前縣長蘇治芬有共識，力拚整合山、海線票源，但選對會暫緩徵召，使得兩人是否貌合神離的傳聞又起。此外，張要處理國民黨主席換人的磨合期，劉要面對民進黨中央執政的低滿意度，各有其變數。

張嘉郡有父親張榮味為首的雲林張家班做基礎，基層實力雄厚，加上姑姑張麗善7年多來執政高滿意度，不少選民認為只要做得好，縣長由同一家族成員繼續擔任並無不可，一定程度減少「一家大」疑慮。

「藍白合」對張嘉郡也是利多，國民黨丁學忠在本屆立委選舉擊敗民進黨不敗女將蘇治芬，外界認為柯文哲在選前錄製影片為丁助選是勝選因素之一。藍白在立法院合作已有默契，有很大機率延伸至縣長選舉，甚至總統大選。

不過張嘉郡仍有隱憂，張家班與前國民黨主席朱立倫交好，黨中央與地方有默契，此次國民黨主席改選，張榮味力挺的郝龍斌落敗，黨中央支持力道是否因此受影響恐是變數。

劉建國本屆縣長選舉敗給尋求連任的張麗善，外界分析是掌握雲林海線眾多票源的蘇治芬，其支持者未能全數轉移給劉，但經民進黨中央居中協調，2人似已達成共識。

日前網傳「民調請支持蘇治芬」，蘇立即跳出來發文闢謠，強調是對手惡搞，熱情表態力挺，雙方破冰不言可喻。

劉建國也有中央與地方難題，前者是承受執政低滿意度，後者是劉參選縣黨部主委時坦言「民進黨在雲林縣士氣低落」，如何激勵士氣帶動選情，是劉未來1年重大考驗。