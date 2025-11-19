張家瑋加入《好運來》掰了多年長髮！搶先劇透新角色「要來勾引弘軒」

四季線上/綜合報導

粉絲敲碗已久的「八點檔娜美」張家瑋，在休息充電一年後，宣告以全新面貌重磅回歸民視八點檔《好運來》！她不僅告別了多年的招牌長髮，以俐落短髮形象亮相，更透露新角色是個充滿反差魅力的「全能運動高手」，也是有任務來的，坦言是要來勾引弘軒（吳政澔飾演），要讓佩婕（程雅晨飾演）擔憂害怕，讓觀眾對她的加入期待值破表。

張家瑋告別十年長髮，以全新俐落短髮宣告回歸民視八點檔。

張家瑋這次的短髮造型讓許多人驚訝，她坦言這次改變是人生中的一大創舉，「長髮陪了我很多年，那是一種安全感。但這次，我是第一次不是為角色、而是為自己剪髮！」她感性分享，當髮束剪下的瞬間，她發現自己不是在失去，而是在「長大」。她將這場「斷髮行動」視為邁向人生的新篇章，充滿力量地宣告：「我不是剪掉頭髮，而是剪掉不敢的自己。如果人生是一部戲，我希望每一個章節都有新的表現」。

提到即將在《好運來》登場的新角色，張家瑋透露角色層次豐富，充滿她最喜歡的「反差感」，外表堅強，但內心卻無比柔軟。她將挑戰更深層次的演技：「最難的不是哭，而是把痛藏起來。」讓觀眾見識到她從外放甜美到內斂壓抑的表演功力。

八點檔娜美回來了！她將以有任務、有反差的全新角色撼動《好運來》劇情。

更令人興奮的是，新角色將考驗張家瑋的體能極限！她透露：「這個角色除了內心世界的多變，還是一個運動高手，需要挑戰攀岩、打靶，還有登山等等」。張家瑋笑說幸好自己平常有運動習慣，目前都能挺得住挑戰。她預告，觀眾將看到一個完全不同以往、能文能武的張家瑋，精彩動作戲值得期待。

張家瑋也分享了她「神隱」八點檔一年的充電之旅。她坦言過去因早早出社會，生活重心幾乎全被工作佔據，這次停下來是為了好好體驗「生活」。她放下腳步，選擇一個人去遊學、去旅行，找回了那個「最真實的張家瑋」。她強調過去是努力工作，現在是努力生活。而這些滿滿的生活感受和經歷，最後都會變成我表演的養分和靈魂的力量！

如今，張家瑋帶著滿載的能量和全新的造型加入《好運來》，她將把這份「與眾不同」的獨特魅力，注入新角色中。「請大家一定要拭目以待《好運來》，看看我這次能為大家帶來什麼樣的驚喜！」

挑戰全能運動高手！張家瑋新角色能文能武、動作戲超吸睛。

重返片場能量滿滿，張家瑋新角色外剛內柔，有備而來。

