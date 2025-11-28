張家瑋大戰囂張小三！超派扯頭髮：好像看到以前自己

張家瑋（右）劇中變成正義姐教訓小三。（民視提供）

民視八點檔《好運來》戰火升級，昨晚播出平均收視3.17，超過120萬名觀眾觀看，坐穩收視率冠軍。隨著張家瑋飾演的「正義千金」正式和程雅晨飾演的跋扈小三「佩婕」正面對決，兩位女生的「互扯頭髮大場面」成為最新焦點。

張家瑋這次從「小三專門戶」轉型為正義代表，對於劇中程雅晨的囂張行徑，她坦言感觸很深：「看到佩婕現在的際遇，好像看到以前的自己。」尤其佩婕開始遭受報應、被眾人教訓的橋段，「有種很能體會她的感受。」

廣告 廣告

程雅晨被抓頭髮超狼狽。（民視提供）

程雅晨則大讚張家瑋是最佳對手，看起來很有距離感，但在現場每次都被她逗笑，尤其現在開始有拉扯互打的對手戲，程雅晨更直呼輕鬆：「在她的引領之下，我第一次感受到，拍互打戲這麼輕鬆，而且她非常的專業，我們畫面上看起來很兇，但其實我沒出太多力氣，都是我們自己在前後動來動去。」

張家瑋（左）、程雅晨收工秒變擺拍，現場笑聲不斷。（民視提供）

程雅晨爆料，兩人甚至將「拉扯頭髮」變成了一種趣味互動。張家瑋竟然在拉扯到一半時，幽默自嘲要一起向觀眾拜拜，而程雅晨結束還擔心問導演：「這樣會不會不夠激烈？」結果導演卻回：「看起來很激烈，超派，夠了夠了。」

更多中時新聞網報導

霍恩電音 聽見愛恨悲喜

藥界盼借鏡歐日 強化供應韌性

歸亞蕾合作寇世勳自誇「會挖寶」