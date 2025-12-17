張家瑋寒流中拚命演出！劇中臥底身份曝光 倒臥海岸生死未卜

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

民視8點檔《好運來》劇情全面引爆。由翁家明飾演的終極大反派「明志」，與張家瑋飾演的國際刑警臥底「喬安」終於正面對決，長時間鋪陳的梗一次爆發，要讓觀眾全神投入在劇情中。

《好運來》張家瑋在低溫環境下完成高強度動作戲。（圖／民視提供）

在最新播出的重頭戲中，翁家明冷血開槍追殺，張家瑋所飾演的喬安在亡命逃竄中倒臥冰冷海岸邊，生死未卜，劇情張力瞬間拉到最高點。為呈現臥底身分被揭穿後的孤絕與壯烈，劇組特別安排高難度的落水與追逐戲碼。拍攝當天正逢強烈寒流來襲，體感溫度僅剩個位數。原本張家瑋主動提出親自下場跳海，經現場武術指導與安全評估後，改由專業武術演員完成高風險動作；但岸上的激烈打鬥戲，張家瑋則堅持親自上陣，並感謝劇組全程細心保護演員安全。

張家瑋透露，拍攝時冷到全身不斷發抖，每完成一個鏡頭就必須立刻裹上毛毯取暖，但只要導演一喊「來！」她仍毫不猶豫投入拍攝。她坦言，「這場戲是喬安人生最關鍵的時刻，如果我自己都撐不住，那角色的情緒就會是假的。」

張家瑋《好運來》動作戲不少，親自上陣也不慎受傷。（圖／民視提供）

除了低溫環境的考驗，現場動作戲同樣毫不手軟，張家瑋不僅要在混亂中奔逃，還得配合武打演員完成抱起旋轉摔落的動作，接著立刻銜接飛踢橋段，拍攝節奏緊湊、體力消耗極大。她苦笑說：「一個人真的抵不過一群人，最後幾乎沒有力氣趴在地上。」至於翁家明飾演的明志，在這場戲中徹底「黑化」，眼神冷冽、殺氣外放，將反派的殘酷與掌控慾演繹得淋漓盡致。就連張家瑋都直呼：「家明哥眼神一掃過來，真的會不寒而慄，現場氣氛瞬間凝結。」





