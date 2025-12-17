張家瑋寒流拍打戲 被旋轉摔地累癱：真的沒力氣了

張家瑋堅持親自上陣，與武打演員近身對戲。（圖／民視）

民視《好運來》劇情進入關鍵高潮，翁家明飾演的終極大反派「明志」，與張家瑋飾演的國際刑警臥底「喬安」終於正面對決，在這場重頭戲中，劇組特別安排高難度的落水與追逐戲碼，張家瑋倒臥冰冷海岸邊，敬業程度滿分。

拍攝當天正逢強烈寒流來襲，體感溫度僅剩個位數。原本張家瑋主動提出親自下場跳海，經現場武術指導與安全評估後，改由專業武術演員完成高風險動作；但岸上的激烈打鬥戲，張家瑋則堅持親自上陣。

張家瑋透露，拍攝時冷到全身不斷發抖，但動作戲毫不手軟，張家瑋不僅要在混亂中奔逃，還得配合武打演員完成抱起旋轉摔落的動作，接著立刻銜接飛踢橋段，拍攝節奏緊湊、體力消耗極大，她苦笑表示：「一個人真的抵不過一群人，最後幾乎沒有力氣趴在地上。」

廣告 廣告

而翁家明飾演的明志，在這場戲中徹底「黑化」，眼神殺氣外放，將反派的殘酷與掌控慾演繹得淋漓盡致。就連張家瑋都直呼：「家明哥眼神一掃過來，真的會不寒而慄，現場氣氛瞬間凝結。」

張家瑋拍完打戲累到趴在地上。（圖／民視）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

甜蜜合夥人2／與陳昭榮緋聞傳不停 葉全真斷開15年合作關係

台灣上次「規模6以上強震」已是112天前 專家示警：春節前後要注意

23歲女清潔員遭賓士酒駕撞死 妹妹悲喊：我沒有姊姊了