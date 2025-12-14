張家瑋披白紗迎「復仇CP」 胸前亮點超辣

張家瑋披上白紗，以喬安之姿走進《好運來》最關鍵的一場婚禮戲，外表甜蜜、內裡暗潮洶湧。她與吳政澔飾演的弘軒正式迎來「復仇CP」的世紀婚禮，兩人最新婚紗照曝光後，男帥女美的組合立刻吸睛，但喬安靠近弘軒的真正目的，也將在婚禮後逐步揭開。

張家瑋披上婚紗。（圖／民視）

張家瑋坦言，八點檔中的每一次婚紗戲都讓她「既緊張又興奮」，這回更是壓力倍增，因為喬安的情感並不單純，所有衝突與矛盾都藏在眼神與細微動作裡。她笑說這次挑到心目中的「命定白紗」，穿上後像是一種新的開始，也讓她在拍攝時特別有力量。

吳政澔則延續「八點檔婚禮專業戶」的封號，自曝這已經是他戲裡的第三次穿婚紗走進婚禮場面。他開心分享，每一次的婚禮搭檔都是女神級演員，讓他感覺幸運又幸福，也感謝劇組讓他不斷突破角色的可能性。雖然弘軒在劇中行徑讓人恨得牙癢癢，他仍努力詮釋角色的多面與矛盾。

張家瑋和吳政澔劇中拍婚紗。（圖／民視）

隨著婚禮進行，喬安真正的算計將全面浮現，復仇故事也即將衝上最高點。劇組透露，過去弘軒對女性的種種行為，將迎來讓觀眾看得大快人心的強烈回擊；兩位演員的對手戲也會迎來更多翻轉與張力，劇情火花將越燒越旺。