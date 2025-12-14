張家瑋披「命定白紗」嫁渣男藏心機
記者王丹荷／綜合報導
民視8點檔《好運來》劇情高潮迭起，張家瑋飾演的喬安，與新生代男神吳政澔飾演的渣男弘軒即將迎來表面甜蜜、實則暗藏殺機的世紀婚禮，這場婚禮戲也是喬安復仇計畫中的關鍵一步。這對「復仇CP」的婚紗照首度曝光，男帥女美，然而喬安接近弘軒的背後目的也即將浮出水面，讓觀眾既期待又緊張。
劇中喬安肩負著為眾人擊敗「渣男」弘軒的重責大任，張家瑋透露，她自演出8點檔以來，每一次的婚紗戲都讓她感到「刺激又緊張」。這一次的婚裡戲心裡壓力更大，因為喬安是帶著目的，那份情感是很複雜的，只能透過眼神跟細微的表情來詮釋。
對於這次的造型，張家瑋表示相當滿意，她特別開心能跟造型師一起挑選到自己最喜歡的「命定白紗」，並感性地說：「每次穿上婚紗，都像是1種新的開始，也讓我越來越相信自己的直覺。」也讓工作更有效率的完成。
而飾演「渣男」弘軒的吳政澔劇中角色雖然讓人又愛又恨，但戲外他卻被封為8點檔的「婚禮專業戶」。吳政澔透露，加上《好運來》的婚禮，已經是他戲裡「第3次純穿婚紗」，他表示很高興能在8點檔中有這麼多突破，尤其每一位搭檔的另一半都是女神級的演員，讓他直呼倍感幸福。
隨著婚禮的舉行，喬安接近弘軒的真正目的和盤算即將完全浮現，這場復仇大戲將進入最高潮，劇組透露，接下來的劇情將會讓觀眾大快人心，弘軒先前對待女性的種種「渣男」行為，將會迎來滿滿的報應場面！2位演員精彩的對手戲、張力十足的劇情轉折，絕對會讓所有觀眾看得過癮、拍手叫好。
《好運來》吳政澔（右）、張家瑋婚紗照曝光。（民視提供）
張家瑋在《好運來》披上純白婚紗化身「復仇女神」。（民視提供）
張家瑋為《好運來》披婚紗。（民視提供）
