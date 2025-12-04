張家瑋當「小四」！1句「不用怕」消除他禁忌之戀壓力

吳政澔、張家瑋有不少親密戲。（民視提供）

張家瑋在民視8點檔《好運來》飾演的「喬安」，介入別人家庭，被戲稱「小四」，不過她與吳政澔飾演的「江弘軒」在螢光幕前溢出的濃烈情感和爆棚CP感，也讓不少觀眾直呼：「愛意滿出來！」兩人對手戲火辣又自然，張家瑋透露她與吳政澔在拍攝親密戲之前，都會先進行專業的溝通，「我們會先講好怎麼親，角度跟位置都會確認，這樣拍起來雙方都比較自在」。



張家瑋也觀察到，吳政澔在初期拍攝時似乎略顯緊張，因此她直接給一句「不用怕，放心來吧！」瞬間化解了吳政澔的壓力，有了對彼此的信任，也讓兩人之後的合作節奏更加順暢，將壓抑又濃烈的禁忌之戀，詮釋得更到位。





除了高張力的情感戲外，張家瑋也分享一段有趣的拍攝花絮。她表示，過去自己在戲劇中，飾演的角色多半是要主動去「勾引」男生，但近期有一場戲，竟然是反過來由吳政澔來勾引她，讓她直呼：「太新鮮有趣了！」這種角色地位的反轉，讓她得以享受被勾引的感受，也因為畫面的趣味和新鮮感，逗樂了片場所有人，讓原本可能較為嚴肅的戲份，瞬間充滿歡樂。



飾演江弘軒的吳政澔也對張家瑋讚不絕口：「我就平常心照著劇本的感情走，喬安（張家瑋）很專業，她都會及時調整位置照著鏡位，所以拍攝都一次就過，整個節奏都很順暢，拍攝起來效果非常好。」

