張家瑋魔鬼體能驚人 自豪「很敢玩」

張家瑋近日在《好運來》中飾演熱愛運動、充滿生命力的「陸喬安」，必須在短時間內完成多項高強度體能考驗，回想拍攝初期的魔鬼行程，她說：「真的是滿滿的挑戰！從攀岩、打靶到登山，連續1周拍攝下來體力消耗非常大，記得攀岩後去打靶手還一直不自覺發抖，跟吳政澔還一起比看誰的手抖得最厲害。」笑說幸好開拍前參加了《最強的身體》才能迎接硬仗。

私下就愛運動的張家瑋坦言每次一投入戲劇拍攝，就會將所有專注力放在工作上，導致運動習慣常常中斷，「每1次『重新啟動身體』都像從零開始，反而比大家想像的還要有挑戰性，剛好這次在《好運來》飾演的陸喬安也熱愛運動、很有生命力，這部分跟我本人有一些相似，但她面對困難的方式、她的心理線又跟我完全不同」。

張家瑋（左）展現不服輸的韌性，感謝與吳政澔相互打氣。民視提供

事實上，張家瑋的「活力底子」早就已展露無遺，「以前在《綜藝大集合》、《舞力全開》等節目裡，我的體能表現一直都很好，主持群和工作人員都知道我很能動、也很敢玩」。

透過拍《好運來》，張家瑋期許自己能維持穩定的運動習慣，讓自己的能量更穩，她的表現也讓大家刮目相看，她表示能順利完成這些挑戰，必須歸功於之前累積的運動底子和那份不服輸的毅力。

