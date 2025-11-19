張家瑋「剪掉不敢的自己」告別長髮 重磅加入《好運來》挑戰全能運動高手

張家瑋告別十年長髮，以全新俐落短髮宣告回歸民視八點檔。（民視提供）

被觀眾暱稱「八點檔娜美人」的張家瑋，在休息充電一年後，宣告以全新面貌重磅回歸民視八點檔《好運來》，為此告別了多年的招牌長髮，上演「全能運動高手」，準備在戲裡當小四。

張家瑋這次的短髮造型讓許多人驚訝，她坦言這次改變是人生中的一大突破。

挑戰全能運動高手！張家瑋新角色能文能武、動作戲超吸睛。（民視提供）

「長髮陪了我很多年，那是一種安全感。但這次，我是第一次不是為角色、而是為自己剪髮！」她感性分享，當髮束剪下的瞬間，她發現自己不是在失去，而是在「長大」。提到即將在《好運來》登場的新角色，張家瑋透露角色層次豐富，充滿她最喜歡的「反差感」，外表堅強，但內心卻無比柔軟。她將挑戰更深層次的演技：「最難的不是哭，而是把痛藏起來。」讓觀眾見識到她從外放甜美到內斂壓抑的表演功力。

廣告 廣告

重返片場能量滿滿，張家瑋新角色外剛內柔，有備而來。（民視提供）

更令人興奮的是，新角色將考驗張家瑋的體能極限！她透露：「這個角色除了內心世界的多變，還是一個運動高手，需要挑戰攀岩、打靶，還有登山等等！」張家瑋笑說幸好自己平常有運動習慣，目前都能挺得住挑戰。張家瑋也分享了她「神隱」八點檔一年的充電之旅。她坦言過去因早早出社會，生活重心幾乎全被工作佔據，這次停下來是為了好好體驗「生活」。選擇一個人去遊學、去旅行，找回了那個「最真實的張家瑋」。

更多鏡週刊報導

《動物方城市2》最多明星配音加持 每個小角色背後都是大咖

邱澤許瑋甯婚禮倒數8天 婚紗照首曝光

金馬62／高雄製造夯上國際！《南方時光》金馬入圍三項 劇組回鄉感動開唱