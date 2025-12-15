張家瑋《好運來》復仇女神「披深V白紗」嫁渣男！吳政澔準備迎接報應戲

四季線上/綜合報導

民視八點檔大戲《好運來》劇情高潮迭起，收視持續攀升！由高人氣演員張家瑋飾演的喬安，與新生代男神吳政澔飾演的渣男弘軒，即將迎來一場表面甜蜜、實則暗藏殺機的世紀婚禮。這對「復仇CP」的婚紗照首度曝光，男帥女美相當吸睛，然而喬安接近弘軒的背後目的也即將浮出水面，讓觀眾既期待又緊張！

張家瑋在《好運來》披上純白婚紗化身「復仇女神」。

劇中，張家瑋飾演的喬安肩負著為眾人擊敗「渣男」弘軒的重責大任，這場婚禮戲也成為她復仇計畫中的關鍵一步。張家瑋透露，她自演出八點檔以來，每一次的婚紗戲都讓她感到「刺激又緊張」。這一次的婚裡戲，心裡壓力更大，因為喬安是帶著目的，那份情感是很複雜的，只能透過眼神跟細微的表情來詮釋。

廣告 廣告

對於這次的造型，張家瑋表示相當滿意，她特別開心能跟造型師一起挑選到自己最喜歡的「命定白紗」，並感性地說：「每次穿上婚紗，都像是一種新的開始，也讓我越來越相信自己的直覺。」也讓工作更有效率的完成。

張家瑋開心找到「命定婚紗」，讓拍攝工作縮短更精準。

而飾演「渣男」弘軒的吳政澔，雖然在劇中角色讓人又愛又恨，但在戲外，他卻被封為八點檔的「婚禮專業戶」！吳政澔透露，自己在民視八點檔中不斷挑戰自我，這次加上《好運來》的婚禮，已經是他戲裡的「第3次純穿婚紗」。

他表示很高興能在八點檔中有這麼多突破，尤其每一位搭檔的另一伴都是女神級的演員，讓他直呼倍感幸福，也謝謝民視給他這麼好的機會，可以跟三位很有經驗的演員一起演出跟學習。雖然弘軒的渣男行徑讓觀眾恨得牙癢癢，但他則用盡全力去詮釋角色的多面性。

隨著婚禮的舉行，喬安接近弘軒的真正目的和盤算即將完全浮現，這場復仇大戲將進入最高潮！劇組透露，接下來的劇情將會讓觀眾大快人心，弘軒先前對待女性的種種「渣男」行為，將會迎來滿滿的報應場面。兩位演員精彩的對手戲、張力十足的劇情轉折，絕對會讓所有觀眾看得過癮、拍手叫好。

吳政澔第3次穿婚紗西服演出，感謝民視給機會讓他跟女神們對戲。

【看更多】

八點檔《好運來》即將進入完結篇！勇兔搶先曝光「殺青計畫」

卞慶華《好運來》結局前回歸！驚喜同框蘇晏霈 網喜猜：要配「樂諾CP」？

洪都拉斯、藍葦華《豆腐媽媽》首次搭檔演父子！曝兩人拍攝「這一場戲」惹哭導演

【追好劇】《好運來》第253集線上看





更多四季線上報導

吳政澔《好運來》迎「斷子絕孫」殘忍報應！網友建議：以後要叫弘姐了

蘇晏霈、黃文星《好運來》曝播出倒數！米可白公開「殺青計畫」狂列待辦清單

洪都拉斯、藍葦華《豆腐媽媽》首次搭檔演父子！曝兩人拍攝「這一場戲」惹哭導演