張家瑋《好運來》當「小四」談禁忌之戀！親曝與吳政澔「火辣親密戲」拍攝秘辛

在民視八點檔大戲《好運來》中投下一枚震撼彈的，莫過於由張家瑋飾演的「喬安」與吳政澔飾演的「江弘軒」這對超標親密組合！儘管喬安介入他人家庭，被戲稱是「小四」，但兩人在螢光幕前溢出的濃烈情感和爆棚CP感，卻讓不少觀眾直呼：「愛意滿出來！」頻頻敲碗惡小三佩婕惡有惡報。

張家瑋飾演的「喬安」在《好運來》中魅力全開，與江弘軒之間的禁忌情感火花四射。

面對觀眾對兩人火辣又自然的對手戲感到好奇，張家瑋透露她與吳政澔在拍攝親密戲之前，都會先進行專業的溝通，「我們會先講好怎麼親，角度跟位置都會確認，這樣拍起來雙方都比較自在」。

她也觀察到，吳政澔在初期拍攝時似乎略顯緊張，讓她直接給予暖心指導，一句「不用怕，放心來吧！」瞬間化解了吳政澔的壓力，也讓兩人之後的合作節奏更加順暢，這份對彼此的信任，也難怪能將喬安與弘軒之間那份既壓抑又濃烈的禁忌之戀，詮釋得如此到位！

《好運來》吳政澔跟張家瑋日前在運動場上較勁，互動讓觀眾直呼「CP感爆棚」。

除了高張力的情感戲外，張家瑋也分享了一段有趣的拍攝花絮。她表示，過去自己在戲劇中，飾演的角色多半是要主動去「勾引」男生，但近期有一場戲，竟然是反過來由吳政澔來勾引她，讓她直呼：「太新鮮有趣了！」這種角色地位的反轉，讓她得以享受被勾引的感受，也因為畫面的趣味和新鮮感，逗樂了片場所有人，讓原本可能較為嚴肅的戲份，瞬間充滿歡樂。

飾演江弘軒的吳政澔也對搭檔張家瑋的專業度讚不絕口：「就平常心照著劇本的感情走，喬安（張家瑋）很專業，她都會及時調整位置照著鏡位，所以拍攝都一次就過，整個節奏都很順暢，拍攝起來效果非常好」。

張家瑋（左）跟程雅晨（右）兩人戲裡爭鋒相對，戲外惺惺相惜。

張家瑋分享拍吻戲 SOP，「不要怕」，吳政澔感謝張家瑋帶領，展現職人級的敬業態度。

