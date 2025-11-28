張家瑋、程雅晨正面對決！互扯頭髮超激烈 她曝兩人私下互動很反差
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導
8點檔《好運來》收視率持續節節高升，昨（27）晚播出平均收視3.17，最高一分鐘3.54，超過120萬名觀眾觀看，坐穩收視率冠軍。而劇情隨著張家瑋飾演的「正義千金」正式和程雅晨飾演的跋扈小三「佩婕」正面對決，兩位女生的互扯頭髮大場面成為最新焦點。
張家瑋這次飾演的新角色讓觀眾相當期待，但對於劇中程雅晨的囂張行徑，她坦言感觸很深，「看到佩婕現在的際遇，好像看到以前的自己！」她笑說，自己以前就是八點檔的「小三專門戶」，所以看到佩婕開始遭受報應、被眾人教訓的橋段，張家瑋表示，「有種很能體會她的感受。」
程雅晨則大讚張家瑋是最佳對手，她本人看起來很有距離感，但在現場每次都被她逗笑，也可以從她身上學到很多，尤其現在開始有拉扯互打的對手戲，「在她的引領之下，我第一次感受到，拍互打戲這麼輕鬆，而且她非常的專業，我們畫面上看起來很兇，但其實我沒出太多力氣，都是我們自己在前後動來動去。」
接著，程雅晨還爆料，兩人甚至將「拉扯頭髮」變成了一種趣味互動。張家瑋竟然在拉扯到一半時，幽默自嘲要一起向觀眾拜拜，她拜那麼多次了，你也要拜，而程雅晨結束還擔心問導演，「這樣會不會不夠激烈？」結果導演卻回：「看起來很激烈，超派！」
