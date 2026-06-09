張家輝台上惡搞〈忘情水〉！ 劉德華驚喜現身 2大影帝同台超嗨

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

張家輝、胡楓、劉德華三人同台歌唱。（圖／翻攝微博）

香港資深演員胡楓（修哥）日前在紅館舉辦跨世紀的《修哥九五至尊無限楓騷演唱會》，現場星光熠熠，天王天后齊聚一堂。其中最具話題性的環節，莫過於影帝張家輝搞笑翻唱劉德華的經典作品〈忘情水〉，沒想到原唱劉德華竟驚喜現身，兩位影帝在台上幽默過招，劉德華更當眾調侃張家輝的唱功，讓全場觀眾笑聲不斷、回憶滿滿。

後台影帝天王大集結 張家輝被讚：你是專業歌手！

知名經紀人鍾珍就在IG上分享後台的影片，只見張家輝在登台前顯得相當緊張。他的「哥哥」歌神張學友見狀，立刻上前緊握他的雙手打氣，還幽默地問他：「你怎麼啦，好像很緊張，是因為知道劉德華來了所以緊張嗎？」

廣告 廣告

張家輝隨即展現幽默本色，對著健身有成的張學友上下其手，並稱讚對方的身材非常結實，場面十分逗趣。隨後，天王劉德華也現身給予張家輝溫暖的擁抱。當張家輝詢問華仔是否知道他要唱〈忘情水〉時，華仔笑著回答：「我知道呀！你哥哥（張學友）已經告訴我了。」

此外，歌王陳奕迅（Eason）也在後台大力支持，當張家輝自謙只是上台湊熱鬧時，陳奕迅激動地拍著他的肩膀鼓勵道：「你是專業歌手啊！你是出過唱片的歌手，知不知道？你有很多粉絲的！」事實上，張家輝在2000年左右確實曾勇奪多個樂壇新人獎，唱功早獲專業肯定。

兩大影帝過招 華仔帶動萬人大合唱

演唱會現場最高潮莫過於劉德華壓軸登場，與修哥、張家輝同台。聽到張家輝在台上隨興改歌詞、搞笑演唱〈忘情水〉，華仔上台後立刻幽默地對張家輝「噹」了一下，調侃地說：「再多唱一次啊！」張家輝則不甘示弱地反擊：「要唱你也唱啊！」

隨後華仔真的在現場唱了幾句，卻又突然停下大笑說：「我就唱這麼多了。」並指著張家輝說：「你來唱啊！」兩位老友在台上的逗趣互動，讓台下觀眾看得極為過癮。最後，劉德華展現天王風範，認真地將歌曲唱完，並帶動全場萬名觀眾一起大合唱，場面壯觀且溫馨。華仔也不忘感性呼籲：「希望大家再一次把掌聲留給修哥。」

台上調侃緋聞：張家輝、張學友聯手「嗆聲」

除了劉德華的驚喜，張學友與修哥合唱時也展現了親如父子的情誼。張家輝與張學友聯手把修哥與台下羅蘭姐的「緋聞」搬上台面，張家輝開玩笑說看到兩人在車上熱吻的祕密照片流出，修哥則氣定神閒地回應：「現在有AI技術，那些照片只是給你面子才做的。」

最後，張學友、張家輝與修哥三人同台合唱〈還是覺得你最好〉，為這場破金氏世界紀錄的傳奇演唱會畫下完美句點。

更多中時新聞網報導

「運價平穩」延長 小黃補貼最高15000元

FELIZZ首訪台見應援影片感動

前空官生等來大愛 換肺奇蹟重生