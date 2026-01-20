張家銘：調整思考 活在當下就好

林口長庚醫院精神科副教授級主治醫師張家銘。（趙雙傑攝）

在高壓、快速變動的現代社會中，煩惱似乎成為許多人的日常。林口長庚醫院精神科副教授級主治醫師張家銘表示，導致人們痛苦往往不是事件本身，而是我們對事情的認知與看法，「會解決的事情，不用煩惱；不會解決的事，煩惱也沒有用」。學會停止無謂的操煩，是安心生活的第一步。

如今，現代人因社會競爭激烈、資訊過載，長期累積大量焦慮。張家銘說明，生活中的小事，例如家人不經意的話、同事的態度、已讀不回的訊息、路上塞車或賣場缺貨，都可能成為壓垮情緒的最後一根稻草。若能放過這些小事，心理負擔自然會減輕。

他指出，許多患者常陷入認知謬誤，例如「災難化」把小問題看成人生災難；「貼標籤」因一次失敗就否定全部努力；「過度類化」投資失敗，代表我一輩子沒有理財頭腦；「應該化思考」用僵硬標準要求自己與他人，導致長期挫折。這些錯誤思考，容易引發焦慮、憂鬱，甚至影響人際關係。

張家銘表示，多數人的煩惱來自於後悔過去與擔心未來。真正能帶來安定感的關鍵，是「活在當下」，接受一切都是最好的安排，把心力放在當前能做的行動。他也強調，正向思考並非逃避現實，而是在承認困難後，選擇不被擊倒，並有意識地去調整思考方式。

最後，張家銘建議，當處於過度負面思考時，可先轉移注意力、嘗試轉念、換位思考，並在必要時主動向親友或專業人員求助。他提醒，若情緒低落、焦慮或失眠已影響健康與工作，就應考慮尋求精神科協助，及早介入，才能真正找回安心與平衡的生活之道。（蘇彣）