一張寶可夢卡上看4億？網紅收下7千萬預付款，同意將「全球唯一」Pikachu Illustrator放上拍賣

國際拍賣市場又將迎來新的「超級大物」，一張由世界摔角娛樂（WWE）網紅羅根・保羅（Logan Paul）持有、被玩家視為聖杯等級的卡牌，即將再次進入市場挑戰其驚人價值。因為這張在2021年，被保羅以接近530萬美元購入的「皮卡丘插畫家」（Pikachu Illustrator）」卡片，是全世界唯一一張獲得PSA10認證的卡牌，讓拍賣平台非常有自信地喊出上看1200萬美元（約新台幣3.77億元）的新紀錄目標。

彭博報導提到，身為千萬等級YouTuber的保羅，本身一直是狂熱卡牌收藏家，他在2021年砸下527.5萬美元（約新台幣1.66億元），拍下全球唯一獲得最高等級認證的超稀有寶可夢卡片，不僅成功收穫龐大話題和流量，甚至還創下金氏世界紀錄，成為史上在私人拍賣中成交價格最高的寶可夢集換式卡片。

如今四年多時間過去，保羅在看好寶可夢卡牌市場下，決定接受Goldin Auctions執行長兼創辦人高丁（Ken Goldin）的邀請，先收下一筆高達250萬美元（約新台幣7850萬元）預付款後，同意出售手中這張猶如聖杯的卡牌。

高丁在接受專訪時表示，這張獲得PSA10認證的皮卡丘插畫家卡片，自己過去曾試圖私下說服保羅，開出一個750萬美元（約新台幣2.36億元）的價碼，但遭到對方毫無考慮地拒絕。如今這張超稀有卡片，預計將在2026年1月12月登上拍賣，他預期最終成交價將落在700萬至1200萬美元（約新台幣2.2至3.77億元）之間。

「如今的寶可夢市場，正處於火熱狀態，比以往任何時候都要熱。」

這張官方名稱為《Pokémon Illustrator》的卡片，是由知名寶可夢角色設計師西田敦子（Atsuko Nishida）繪製，當初是在1997年11月至1998年8月期間，被當成日本兒童雜誌《CoroCoro Comic》插畫比賽的禮物，合計三階段發出39張專屬卡牌。

隨著寶可夢開始襲捲全世界，這39張特殊卡片，也逐漸成為收藏家瘋搶的目標，因為有官方認證的稱號、沒有對戰功能、特殊印記、數量稀少。但事實上，從無人問津到爆紅，這中間走了十多年時間，從2013年首次出現10萬美元（約新台幣314萬元）拍賣標價，到2019年首次以19.5萬美元（約新台幣612.3萬元）售出PSA 9等級卡片，開始讓這系列插畫家卡片價值水漲船高。

市面流通的39+2張插畫家卡片，有27張經過專業PSA認證，主要分佈在PSA 7至9級，唯一且只有一張卡片得到PSA 10認證，而這張全球獨一無二的卡牌，就是羅根保羅持有的卡片。

高丁向彭博說明，當前寶可夢卡牌之所以如此火燙，主要和寶可夢作品即將於2026年迎來上映30週年，許多從小接觸寶可夢的一代，如今已成為具備消費能力的成年人。相較於前幾代人熱衷收藏大型藝術品，這一代人更願意將資金投入流行文化收藏品。

「正因如此，我們才會看到印有麥可喬丹與科比布萊恩（Kobe Bryant）照片的籃球卡片，能以1250萬美元（約新台幣3.93億元）的天價成交出售。」

羅根保羅不只是名狂熱收藏家，他也是WWE職業摔角選手，其胞弟傑克・保羅（Jake Paul），就是日前剛與英國重量級拳王安東尼・約書亞（Anthony Joshua）對打六個回合落敗，卻在私人專機收穫滿滿美元鈔票的超高調網紅。

