張小燕暖心傳訊慰問喪父痛 Summer淚憶「爸轉帳給美國教授」：被富養長大

〔記者蕭方綺／台北報導〕資深藝人林光寧去年12月13日辭世，享壽75歲，家屬今在台北市懷愛館景行樓一樓景明廳為他舉行追思紀念會，女婿蕭敬騰、女兒「Summer」林有慧送林光寧走完人生最後一程。Summer致詞時哽咽回想林光寧是個頑皮又非典型的爸爸，「我們不是富貴家庭，但我被富養長大。」蕭敬騰也現場演唱林光寧最愛的英文老歌《green green grass of home》，並深深鞠躬邀請在座來賓舉酒向林光寧乾杯，場面溫馨又感人。

蕭敬騰與Summer現身追思會致詞。(記者胡舜翔攝)

Summer提到，林光寧除了會跟小孩一起喝酒跳舞，過往Summer在美國唸書，有堂演說課，因為她英文講很破，被教授大力唾棄，她結束後傷心打遠洋電話給林光寧，爸爸安慰她：「沒關係，妳以後也沒有要英文演講。」接著似乎感應到她的傷心仍在，打趣說：「林有慧，妳去問教授帳號，我等等打錢給他。」讓父女倆在電話中笑開懷，Summer感傷回憶：「他喜歡用這種方式教育我們，我和弟弟到現在還是幼稚的不像大人。」

Summer稱自己從爸爸離世後，一直都在逃避回想和爸爸相處的時光，因這段時間接觸到的食物、氣味、音樂等等很多畫面，都會讓她想起爸爸，讓她一下哭、一下笑。張小燕日前傳訊息慰問Summer好點沒，她回「適應中，我怪怪的，有時會莫名哭一會兒就笑」，張小燕以過來人心態跟她說「是這樣的，是這樣的」。

接著，Summer說現在只要想到爸爸，就會刻意轉移注意、停止想念，「不想讓我爸看到我難受，我覺得我最堅強，要是我無法承受，他會放心不下」，有朋友傳訊息跟她說「只要每天好一點，就一定會好」，也有人講「21天可以改變一個人的習慣」，Summer忍不住吐槽：「今天是第27天，網路謠言不要相信，不可能。」

她回想去年九月五號接了大巨蛋演出的工作，當時各種複雜因素，讓她在演出前極度焦慮、質疑專業，但林光寧在九月二號送進加護病房，Summer說：「我突然明白，以為天大的事一點都微不足道，那時我什麼都不在乎，一家人只急著一大早去加護病房排隊，搶著進去。」她一心只想著「爸爸不要受折磨」。

她說在北醫治療的日子很矛盾，當時爸爸無法起身進食，但全家相處每天都好開心，充滿信心跟希望，在病房裡胡說八道聊天、唱歌、跳舞並綵衣娛親，雖然當時林光寧都不能動，也不能吃，但他們還是希望他能回家，「謝謝爸爸努力，很有質量的相處時光，那時家人只為對方著想，純粹為對方。」

而她也說一開始很想要低調完成爸爸告別式，第一時間原本和弟弟決定不做，只是回想起來過去七、八年，爸爸每天在輪椅上，就算口條不便，還是想著要開節目、有企劃案跟大家聊，甚至受訪時曾說最得意的事就是拿到麥克風，聽到觀眾的掌聲和笑聲，因此姊弟最終決定替爸爸辦告別式，並請他最愛的女婿蕭敬騰獻唱《green green grass of home》，代替爸爸唱這首歌，獻給大家。

