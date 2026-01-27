張小燕缺席Lulu婚宴！親揭背後原因 身體狀況不佳養病中

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日於台北文華東方酒店舉辦婚宴，宴請約650位親朋好友共襄盛舉，現場星光熠熠，賓客陣容堪比三金典禮般豪華。不過就有人發現「綜藝教母」張小燕卻沒有現身，對此，她也回應媒體表示，自己是因感冒怕傳染前沒有到場。

張小燕缺席Lulu婚宴。（圖／翻攝張小燕臉書）

陳漢典、Lulu在演藝圈人緣相當好，到場祝賀的藝人朋友相當多，但當天卻不見與Lulu交情甚好的張小燕。根據《三立新聞網》報導，張小燕回應，自己原定會出席婚宴，只是感冒身體狀況不佳養病中，加上怕傳染，才沒有前往現場。不過，知名造型師李明川14日才在社群分享與張小燕、張清芳、方芳芳聚餐貼文，照片中的張小燕精神不錯，氣色也非常好，沒想到事隔兩週就因為感冒缺席Lulu婚宴。

其實婚宴當天，可以說是眾星雲集，包括邱澤許瑋甯夫婦、許光漢、柯震東、吳宗憲、王偉忠夫婦、陳鎮川、邰智源、郭子乾、鍾欣凌、王力宏、曾寶儀、戴資穎、動力火車、林美秀、彭佳慧、曾莞婷、小蜜桃姐姐、唐綺陽、展榮展瑞、玖壹壹、康康、苗可麗、洪都拉斯、許效舜、邱凱偉、伊正、亮哲、陶晶瑩、阿KEN、納豆夫婦、王彩樺、于美人、黃鐙輝夫婦、KID、黃嘉千、郎祖筠、倪安東管罄夫婦、孫盛希、李玉璽許允樂夫婦、李易六月夫婦等人皆應邀出席。





