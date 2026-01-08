張小燕、胡瓜弔唁林光寧 曾國城誇Summer貼心做這件事

張小燕出席林光寧告別式。李政龍攝



蕭敬騰岳父林光寧去年12月13日病逝，享壽75歲，今（1╱8）在台北市懷愛館舉行追思紀念會，蕭敬騰與經紀人老婆Summer（林有慧）親送至親最後一程，許多藝人也到場弔唁。

王偉忠透露和林光寧認識40多年，後來還一起做節目，「缺點子時，他常陪著我一起想」。他感嘆那一代的人只做一件事就是養家活口，「光寧是1個有快樂靈魂的人，祝他一路好走」。

林光寧告別式，胡瓜、小禎、丁柔安。李政龍攝

張小燕、胡瓜、丁柔安、楊乃文、林熙蕾、修杰楷、曾國城、邱瓈寬、陽岱鋼夫婦等人都到場致意，林熙蕾去年底才經歷父喪，今她哽咽安慰家屬「要用比較正面的心情去過每1天」。

廣告 廣告

林光寧告別式，邱瓈寬。李政龍攝

胡瓜與丁柔安、小禎一起到場，他表示：「就是來歡樂歡送他一下，歡樂氣氛不要有太悲傷氣氛。」曾國城也說Summer在告別式上準備酒很貼心，稱整體氣氛很好，「讓我們能夠一起想念跟感恩的地方」。

林光寧告別式，王偉忠。李政龍攝

黃小柔透露：「我們有一個Family friends就會聚餐，或是生日、重要的節日大家都會聚在一起，不管是唱歌、吃飯、喝酒，永遠都聽到林爸爸很爽朗的笑聲，我也覺得林爸爸一直都很瀟灑，他們現在全家都很幸福，我覺得有蕭（蕭敬騰）在、有Summer姊照顧媽媽，我覺得都很棒、很完美，而且我覺得今天是個派對，不是那種會感傷的的感覺。」

林光寧告別式，楊乃文。李政龍攝

林光寧告別式，曾國城夫婦。李政龍攝

林光寧告別式，陽岱鋼夫婦。李政龍攝

林光寧告別式，林熙蕾。李政龍攝

更多太報報導

修杰楷孤身送別林光寧 「閃兵案」神隱後曝復工計畫

蕭敬騰淚憶當林光寧專屬按摩師 飆唱〈green green grass of home〉訴愛

林光寧告別式白色花海送別 蕭敬騰Summer哀戚現身