張峰奇任見睹法師演唱會總監 父張魁購票入場支持

（中央社記者洪素津台北26日電）藝人張峰奇近日擔任佛法歌手見睹法師的演唱會總監與嘉賓，盼法師莊嚴的聲線給大家安定的力量，除擔任總監，張峰奇也上台獻唱。父親張魁則親自購票入場觀賞，用行動力挺兒子。

佛法歌手見睹法師於22、23日在台北花漾展演空間舉辦演唱會，把佛教音樂融入流行樂，給大家耳目一新的感覺，也透過莊嚴的聲線給予觀眾安定的力量。張峰奇則擔任該場演唱會的節目總監與嘉賓。

張峰奇透過新聞稿表示，第一次擔任演唱會總監壓力很大，「看到這麼多的人來支持佛教音樂結合流行音樂，很感動，也很開心，也希望未來能夠挑戰如此創新的內容，舉辦更多像這樣子的演唱會，讓更多的人聽到我們的創作」。

演唱會中，見睹法師除演唱歌曲外，也同步公開長笛技藝，才藝表演讓觀眾驚喜不已。張峰奇則接連演唱「婉君表妹」、「寺廟」等歌曲，用渾厚的歌聲喚起許多樂迷回憶，也讓原本的佛教流行音樂演唱會，添加了一些流行音樂元素以及幽默的綜藝效果。

張魁得知兒子張峰奇這次擔任演唱會總監以及特別嘉賓，他自行購買演唱會門票支持兒子，張峰奇也相當感謝父親到場支持。（編輯：李淑華）1141126