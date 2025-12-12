張峰議出獄寫歌沒人理！涙憶只有顏正國聽見 牢記恩師「生前囑咐」

四季線上／陳軒泓 報導

男星張峰議耗時9年推出首張全創作專輯《有故事的人》，十首親筆創作的作品，完整記錄下自己從谷底逆轉重生的旅程，他感謝恩師顏正國生前特別囑咐，「滿招損，謙受益！」，好好的、用力地往上爬，就是給他最好的報答！過去因誤入歧途導致入獄服刑，張峰議在獄中期間，寫了很多歌，2020年假釋後，他四處投稿作品卻都沒人理，最後只有顏正國回訊息，他感嘆：「或許我跟國哥都是同樣在『培德山莊』（台中監獄）的緣故吧！」

「逆光重生的創作人」張峰議舉辦發片記者會（照片提供：金室音樂）

張峰議分享，顏正國當時發了一條訊息說：「你好，你的歌我聽到了，我們見個面吧」，他強調這個訊息確實給他帶來了很大的希望！之後自己寫的歌也成為微電影《卸妝》的主題曲，而2022年顏正國的長篇電影《少年吔》主題曲，也是用了他的創作，甚至還為他在電影安插了一個角色。

張峰議感念恩師顏正國的提攜，一時紅了眼眶（照片提供：金室音樂）

談起音樂這條路時，張峰議認為，自己是沒有背景、沒有資源，也沒有經紀團隊，只能靠自己一步步摸索，在孤獨中尋找出路。但他很感謝，在製作這張專輯的過程中，能夠邀請到潘俊佳擔任製作人，同時還找來Jinbo，以及金曲獎樂手郭人豪、彭丞吉、山地人一起共同打造《有故事的人》這張專輯。

張峰議耗時9年推出首張創作專輯（照片提供：金室音樂）

張峰議也說，「這張專輯，我想獻給一路上扶持我、啟發我、陪伴我走過低潮的人。無論你現在還在，或已經離開。」他也透露未來將規劃一系列宣傳活動，包括專輯分享會與現場演出，期待能與歌迷面對面交流，把音樂裡的真實故事親自唱給大家聽。

