張峰議出輯 感念恩師顏正國

張峰議耗時9年，推出首張全創作專輯《有故事的人》，回報恩師顏正國。

浪子回頭！「逆光重生的創作人」張峰議耗時9年，首張全創作專輯《有故事的人》感念恩師顏正國生前囑咐，用音樂寫下重生之路以生命為歌，回報恩師情。

張峰議12日舉辦發片記者會，他說，這10首親筆創作的作品，完整記錄下自己從谷底逆轉重生的旅程，恩師顏正國生前特別囑咐，「滿招損，謙受益！」好好的、用力地往上爬，就是給他最好的報答！

張峰議表示，過去因誤入歧途導致入獄服刑，在獄中寫了很多歌，2020年假釋出獄後，四處投稿都沒人理，「最後只有顏正國（國哥）回我訊息。或許我跟國哥都是同樣在『培德山莊』（台中監獄）的緣故吧！」

之後，他寫的歌，也成為了微電影《卸妝》的主題曲；2022年顏正國的長篇電影《少年?》主題曲，也是用了他的創作，還替他在電影安插了一個角色。

專輯《有故事的人》象徵著張峰議對生命的真實反思，對家庭的感恩，以及對夢想的堅持。張峰議也說，「這張專輯，我想獻給一路上扶持我、啟發我、陪伴我走過低潮的人。無論你現在還在，或已經離開。」