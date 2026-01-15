張峰議揭4年獄中生活！曝12人同房「解決需求」痛苦回憶

曾因吸食毒品及持有槍械入獄服刑的張峰議，出獄後洗心革面，將4年獄中創作集結成首張專輯《有故事的人》。近日他接受訪問，坦言獄中生活最害怕假日，因為12名成年男子必須整天擠在狹小舍房內，連解決生理需求都得輪流進行。

張峰議曾因吸食毒品及持有槍械入獄服刑的張峰議，出獄後洗心革面。（圖／翻攝張峰議 臉書）

根據《TVBS》、《自由時報》報導，張峰議回憶起獄中生活，平日清晨6點起床，吃完早餐後8點前往「工廠」工作，但假日就只能整天待在舍房裡，「沒有自由、沒有隱私，24小時都有人巡邏。」

張峰議去年12月舉辦首張全創作專輯《有故事的人》發片記者會。（圖／翻攝張峰議 臉書）

面對12個大男人共處一室，張峰議坦言起初要在眾人面前洗澡及如廁，真的感到非常難受。被問到如何解決生理需求時，他害羞表示，只能在舍房的馬桶角落，大家有默契地輪流去。

張峰議將4年獄中創作集結成首張專輯《有故事的人》。（圖／翻攝張峰議 臉書）

張峰議去年12月舉辦首張全創作專輯《有故事的人》發片記者會，透露從一無所有到發專輯，這段路走了整整九年；過去因誤入歧途入獄服刑，期在獄中寫了很多歌；2020年假釋出獄後他四處投稿卻沒人理，最後只有顏正國回他訊息，對於未能見上對方最後一面深切遺憾。

《中天關心您|少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

