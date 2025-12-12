張峰議獄後出輯 感念顏正國提攜

曾因毒品和持有改造槍械判刑7年的張峰議重新出發，12日辦發片記者會，推出耗時9年的首張創作專輯《有故事的人》。他泛淚提到，奶奶在他入獄期間過世，未能見到最後一面是他至今的遺憾，而他的恩師顏正國也因肺腺癌病逝，讓他感觸良多。

張峰議表示，他在獄中寫了很多歌，5年前假釋出獄後，他到處投稿作品，唯一回覆他的就是顏正國（國哥）：「你的歌我聽到了，我們見個面吧。」顏正國甚至將他的創作當成電影《少年吔》主題曲，並在片中安排一個角色給他，對他提攜有加。

令人惋惜的是，顏正國於10月7日因肺腺癌病逝，享年50歲。張峰議遺憾表示，顏正國怕他擔心，一度對他隱瞞病情，讓他氣得打電話質問：「誰都可以不講，對我，你怎麼可以不講？」兄弟兩人講到後來都哽咽。他原本答應年底要親手把專輯交給顏正國，沒想到對方先走一步。張峰議傷心又難過，「我在靈堂罵他『你不該騙我，怎麼可以說沒有那麼嚴重』。」

獄中登記結婚

除了恩師病逝，從小帶大他的奶奶，也在他服刑期間離世。他眼眶泛淚說：「出來的時候，她已經埋了，最後一面都沒看到。我在墳墓前跟奶奶發誓『我不可能再進去』，有一次夢到她，醒來眼睛都是哭紅的。」他透露，那次夢見奶奶時，他還在獄中，12個人擠在5坪大的空間，他不敢哭出聲，只能把傷痛往心裡吞。交保期間，他不斷寫經文迴向給奶奶，也在心裡不停向奶奶道歉，因此下定決心要改過向善。

入獄期間，當時的女友寫了1004封信給他，2人最後在獄中登記結婚。出獄後，老婆與媽媽都支持他的音樂夢，張峰議說：「每一首歌都是我的人生縮影，也是心靈的映照，或許不完美，但一定誠實。」