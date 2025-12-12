張峰議認「顏正國生前避不見面9個月」 通話爆哭內容曝光
「逆光重生的創作人」張峰議，耗時9年推出首張全創作專輯《有故事的人》，12日舉辦發片記者會，用10首歌完整記錄自己的成長印記，他將前陣子離開的顏正國視為恩師，他表示顏正國特別囑咐他「滿招損，謙受益！」用力地往上爬，就是對他顏正國的報答！
張峰議過去因為誤入歧途，而入獄服刑，在監獄中他寫了很多歌曲2020年假釋出獄後，四處投稿作品，都沒人搭理，最後只有顏正國回他訊息，顏正國回他「你好，你的歌我聽到了，我們見個面吧。」而他寫的歌也成為微電影《卸妝》的主題曲，2022年顏正國的電影《少年吔》主題曲，也使用了他的創作。
聊起顏正國，張峰議表示「如果國哥來夢裡找我，我一定會先罵他！國哥本來不和他說他的病情，是共同的朋友和他說的他一直不讓我去看他，我覺得他是故意的，不想讓我看到他的樣子」。
在顏正國10月因肺腺癌離世，這期間張峰議9個月沒見到本人，他透露「國哥生前總是回我說，小事是初期，沒那麼嚴重。前期還有視訊，他知道我在做專輯，叫我專心做專輯，不要去擔心他的事。我也有把歌傳給國哥聽，國哥說好聽！我還回說，等做好要把專輯親自拿給他。」兩人還在電話中講到哽咽，張峰議遺憾的表示，「很氣自己怎麼相信他的話，應該要堅持去看他的！」沒想到下次見面只見到顏正國的遺體，最後，張峰議只能在顏正國的告別式上，演唱了自己的歌，送顏正國離開，他難過的說「我到現在還不敢相信他走了」。
