張峻再換說法拒審總預算 花蓮縣府擔憂：若光復再次洪災無法動支災準金

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／花蓮報導

花蓮縣115年度總預算案自10月14日送入議會後，議長張峻今（10)日於程序委員會上再度拒絕排審，引發外界關注。對於總預算審查受阻是否會影響政務推動，花蓮縣政府會後受訪表示，預算未在法定期限內完成審議，一旦光復鄉或其他鄉鎮再發生災害，依規定連災害準備金及第一、第二預備金也無法動支，盼議會依法審議預算，縣府會積極說明討論，並配合議會審議。

由於張峻對拒審理由多次出現不同說法，從程序會上要求縣府重編預算、增加預算，到近日在臉書改稱「重新檢討」、「補列預算」，說法前後轉變，引發外界質疑是否自知要求於法無據。

花蓮縣府指出，依《地方制度法》及《各機關單位預算執行要點》等相關規定，只要總預算未完成審議，災害準備金與預備金均不得動支。縣府擔心，以往各鄉鎮發生風災、地震等災情，第一時間都必須動用縣府災害準備金救急；若屆時仍處於預算空窗期，恐影響鄉親權益、安全。

花蓮縣府舉例，今（114）年度至今，災準金動支9億945萬餘元，其中近7億元用於馬太鞍災害所需，包含光復鄉等3鄉鎮清淤相關2億2983萬、慰助金1億204萬、農田災害救助4500萬、光復鄉排水溝清淤3800萬、災民臨時安置3257萬等。其他災害動支，丹娜絲颱風4540萬、0403災民安置3540萬、壽豐鄉等鄉鎮康芮災後清淤3257萬、各便道搶險1億1290萬。

花蓮縣政府表示，要求重編並無法律依據可循，縣府已多次向議會說明，希望議事能回到《預算法》、《地方制度法》法定程序，縣府願積極配合溝通說明。縣府強調，災害無法預測，預算依程序審議，才能守護鄉親安全，避免鄉親安全與民生需求因預算空窗而承受不必要的風險。

照片來源：花蓮縣議會

