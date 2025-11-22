張峻到場現勘！花蓮馬太鞍溪便道估11/28通車
〔記者花孟璟／花蓮報導〕馬太鞍溪便道因為鳳凰颱風帶來的強降雨，造成通車僅一個月的便道受損沖毀，公路局災後全力趕工，行政院政委季連成上週末還到現場關心、要求10天通車，原定通車日期是下週二的11月25日，但4天前因為溪水突發高漲，造成便道工程進度受影響。花蓮縣議會議長張峻今天早上到場現勘，張峻說，依照公路局最新進度，便道將可在下週五28日通車。
馬太鞍溪便道沖毀後，台9線又告中斷，民眾通行及貨物運輸都只能改走台11線、或繞道狹窄的縣道193，民眾都關切便道何時完成。花蓮縣議會議長張峻今天早上到馬太鞍溪河床便道，了解施工情形，也感謝工程團隊在艱困環境下全力趕工。張峻表示，依據公路局花蓮工務段的最新工程進度，便道預計可在11月28日完成搶修、恢復通車。
至於橋體較高不會阻礙水流的鋼構便橋，公路局也表示目前工程進度穩定，預計將在明年1月底前通車，讓整體連外交通更加安全可靠。
更多自由時報報導
台灣首見！ 綠藤生技、歐萊德等14業者化粧品摻致癌「蘇丹紅」
全猜錯！「三角形神秘標示」滿布彰化市路面 用途曝光
化粧品驗出蘇丹紅 專家示警：護唇產品風險最高
塞到快往生！彰化東外環道晚間「紫爆」 狂塞2小時原因曝
其他人也在看
公路局全體動員！17天的拚搏 馬太鞍交通搶通全紀錄
生活中心／綜合報導9月23號的那場大水，沖毀了馬太鞍溪橋，也打亂了花蓮人的生活節奏，為了讓大家早點有一條安全的路，公路局全體動員，拚了17天，終於把路搶通，還比預期提早了5天。這麼高效率的背後有哪些故事？請看我們的專題報導。民視 ・ 6 小時前
堰塞湖威脅仍在！「1億立方公尺土砂」堆積坡面 花蓮縣府明年擬辦撤離演練
因堰塞湖壩體仍存在，花蓮縣府規劃明年進行堰塞湖應變撤離計畫演練，將擴大納入因土砂淤積可能導致河道溢流的區域，消防局也表示，撤離方式將與在地公所討論出合適方案。馬太鞍堰塞湖溢流造成光復地區嚴重傷亡，林保署花蓮分署持續監測，溢流後壩體穩定溢流，但溪堰塞湖溢流...CTWANT ・ 6 小時前
冬盟／台灣內戰第2戰！ 5222人進場看海洋逆轉寫下歷史新高
亞洲冬季棒球聯盟在22日上演台灣內戰，此役進場人數一共5222人進場，成為了冬季聯盟史上最多進場人數的賽是，也是冬季聯盟首場5000人進場的賽事。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
澎湖北寮海岸「摩西分海」淨灘 也發現太陽能光電板海廢
丹娜絲颱風造成南部地區多處太陽能光電設施受損，許多光電板遭受破壞，不僅堆積在台灣本島海岸線，也飄洋過海抵澎，繼林投沙灘發現殘骸，湖西鄉公所今（22）日辦理「北寮海岸淨灘活動」，赫然發現太陽能光電板海廢，由於材質相當沉重，出動多名壯漢合力才能清除。自由時報 ・ 8 小時前
花蓮化仁國中將於故鄉演出 光影戲說部落故事
花蓮縣立化仁國中光影社團，在Padawdaway持光者光影劇團協助、指導下，甫於臺北西門紅樓完成年度作品演出，緊接著，將於12月19日、20日，在花蓮文創園區18 棟包裝工廠，推出《光來自山的背面&m國立教育廣播電台 ・ 1 天前
成本高.農工缺 百大青農得主「機具共享」打破困境
雲林縣 / 綜合報導 想返鄉務農，但光是機具成本，就動輒好幾百萬，沒經驗也可能失敗收場，但在雲林縣大埤鄉，這些都不成問題！華視新聞頂真人物系列報導，帶您來看到，在地青農謝志坪，原本在工廠上班，卻覺得跟自己的志向南轅北轍，毅然決然辭職，回家鄉務農，還獲得百大青農獎！他不只自己的收成好，還想要大家一起好，所以推廣機具共享，更無私分享經驗和資源，讓務農小白不用再砸大錢，也不會力不從心；更把在地優質酸菜的製作過程，帶進校園和家戶，讓農作產銷更有出路，地方共生共好。 成本高農工缺百大青農得主「機具共享」打破困境。接過西瓜只要敲一敲聽一聽，就能知道是不是多汁又清甜，從小跟著爸媽務農耳濡目染，四十年一身好功夫的謝志坪，打赤腳忙進忙出穿梭西瓜田，但地不是他的幫忙收成品管，還無償出借搬運車，雲林縣大埤鄉青農謝志坪說：「他們自己摸索要三年才學會，然後又多花錢貨車或搬運車，一台七八萬那一台幾百萬，剛回鄉一下子哪有那麼多錢。」土生土長的雲林縣大埤鄉人，謝志坪辭去工廠職務返鄉務農，在第一線看見傳統農作困境，也看到有心務農者的茫然與摸索，雲林縣大埤鄉青農謝志坪：「你不會的或是你需要機具小的機具，你沒有買可以先來跟我借，借完你還我不用等到你，做到非常有興趣才去買，不然你現在買一買做一年過去，你說你不要做了資源都浪費。」開放分享推動農業合作模式，農機技術人力資源共享，農忙期更主動協助鄰里，實現農業社群互助共好，更關注如何提高農民收益，雲林縣大埤鄉青農謝志坪說：「我會把我的經驗，還有一些技術教他們，讓他們慢慢一直提升，讓他們收入比較穩定，因為沒穩定的生活真的是，他們回來也真的不容易生存，所以我希望不會的，或是想要回鄉的，向我們請教一下，這樣才能創造雙贏。」注入新思維翻轉傳統農業，更在社區在校園導入食農教育，雲林縣大埤鄉青農謝志坪說：「我發現現在在地的孩子，竟然不會綁酸菜乾耶，在農會教綠色照顧站的阿公阿嬤，也要讓他們知道酸菜梅乾菜，要怎麼煮要怎麼吃要怎麼綁鹹菜乾，來變成一個商品讓他們了解，所以這套教完之後他們會了解認識我們大埤更多的鹹菜文化。」酸菜的故鄉雲林大埤，供應全台近八成的貨源，更是台灣重要的稻米產地，食農教育帶動在地認同，雲林縣大埤鄉青農謝志坪說：「出社會要讓朋友知道，在介紹的時候要讓他們知道說，故鄉是第一名的故鄉，讓他們很驕傲地講出來。」腳踩熟悉的泥土他無私分享，一步一腳印踏實走在田埂上，為了農村永續播下希望種子。 原始連結華視影音 ・ 9 小時前
立院訪團拜會 巴拉圭外長：創造巴國為友台模範
（中央社記者王承中台北22日電）立法院副院長江啟臣率多位朝野立委訪問巴拉圭，當地時間21日拜會巴拉圭外交部長拉米雷斯。拉米雷斯表示，巴拉圭有自然資源，台灣有科技技術，雙方互補性極高，台巴不僅止於合作關係，更要創造巴國為友台模範，為區域安全乃至於全球和平貢獻心力。中央社 ・ 8 小時前
老樹救援協會第七年辦神木路跑 何欣純向五福臨門神木禮肥
台灣老樹救援協會今（22）日在台中石岡舉辦第七屆「神木禮肥公益路跑」，吸引各地民眾、社團共襄盛舉，以行動關心五福臨門神木，立委何欣純向神木禮肥並表示，老樹是自然景觀，更是台中的瑰寶及珍貴資產，承載文化、歷史與地方故事，保護老樹就是守護這片土地與世代的記憶。自由時報 ・ 9 小時前
「5291」我愛JOY 千人伴身心障礙家庭齊健走
（生活中心／綜合報導）由台北靈糧堂潘秀霞牧師創辦的喜樂家族社會福利基金會，上午在台北市立木栅動物園舉辦「529 […]引新聞 ・ 9 小時前
天命：台灣民主運動者許信良的一生見證
「你是個藝術家，你不適合從政！如果一定要從政，你會闖大禍的！」許信良的恩師鄒文海信傳媒 ・ 9 小時前
台中豬瘟案場終於測不到核酸陽性 陳駿季：下週宣布更明確廚餘養豬政策
台中梧棲養豬場10月爆發非洲豬瘟，國內疫情目前僅該單一案場，經國軍強力清消，之前PCR檢測仍陽性，農業部長陳駿季今天受訪表示，這次案例場經由再次清消檢驗，已檢測不到核酸陽性，接下來會持續精進防疫作為，未來會召集所有的縣市政府精進防疫作為，下週也會宣布更明確的廚餘養豬政策。自由時報 ・ 9 小時前
把握週末難得好天氣 人潮擠爆美濃白玉蘿蔔節
週末假期各地氣溫逐漸回升，但下週又有東北季風影響，大批民眾把握難得的好天氣，前往一年一度的美濃白玉蘿蔔節，下田親採蘿蔔，帶著最新鮮的農產回家與親朋好友品嚐。農會總幹事鍾清輝表示，今年11月中旬鳳凰颱風輕掃台灣，降下恰到好處的雨量，為蘿蔔補足生長所需水分，使品質與產量同步提升，被農友形容為「難得的好年自由時報 ・ 9 小時前
農試所130週年 陳駿季：公私協力拓國際高端市場
（中央社記者蘇木春台中22日電）農業部農業試驗所今天舉辦130週年所慶活動，農業部長陳駿季表示，將更重視公私協力，期盼加快將試驗成果落實到產業，試驗單位也要透過國際產業合作交流，讓農產品開拓國外高端市場。中央社 ・ 8 小時前
壽險業轉骨 公會提三大鋼釘
壽險公會啟動壽險匯率會計制度調整行動，四大版本已正式送進金管會。壽險公會21日召開記者會，由理事長陳慧遊、副理事長林昭廷說明全案構想，強調壽險業要「打斷手骨顛倒勇」，先打下「三大鋼釘」，接骨成功後，將壽險資金順利引導回來，投資台灣。工商時報 ・ 19 小時前
教育部修法處理校事會議 民團仍有疑慮
[NOWnews今日新聞]教育部昨（21）預告修法處理校事會議爭議，包含有過濾機制、取消匿名檢舉等。然而，家長團體跟教師團體看法不同調，雖然都認同現在「小案大辦」的問題，但全教總批評是「毀師滅校」草案...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
為了挺日本？福島食品解禁「時機巧合」！食藥署回應
近期中國與日本因「台灣有事論」情勢緊張，衛生福利部食藥署今天公告全面解禁日本福島5縣食品，引發外界聯想；食藥署長姜至剛聞言秒答「沒有啦！」一切是按照行政程序走。壹蘋新聞網 ・ 9 小時前
陳駿季：廚餘養豬政策下週更明確
（中央社記者蘇木春台中22日電）農業部長陳駿季今天說，農業部過往政策是「原則禁止（廚餘養豬）」，符合特定條件才可經地方政府發再利用許可准養，這次聽到許多業者聲音，大概下週會有更明確廚餘養豬政策。中央社 ・ 8 小時前
外送運費恐暴增？每爬1樓加收5元 DEAT警告：產業蒸發460億
外送員專法與新版運費規劃正引發各界關注！勞動部預告草案規定每單獨立計酬且換算時薪不低於245元，交通部也研擬新版運費包含樓層費與等待費。台灣數位平台經濟協會警告，若未經充分評估就倉促實施，恐導致3成以上消費者退訂，5萬名外送員恐失業，產業蒸發460億元產值。在萬物齊漲當下，新法牽動外送員、平台業者及消費者三方權益，如何取得平衡成為一大挑戰。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
垃圾山主嫌里長合照陳其邁 市府澄清未經同意
南部中心／綜合報導高雄月世界沿線，遭到民眾發現，被不法歹徒惡意傾倒家庭廢棄物，檢警揪出幕後藏鏡人，竟然是一名岡山區的無黨籍資深里長李有財，連同兒子李子森雙雙遭收押。只是李有財也被發現，曾經參加民進黨的市議員初選，更有合成與陳其邁的合照，遭到質疑，但高雄市府也火速澄清，說照片合成沒有經過市長同意，對於惡質抹黑，將依法提告。岡山碧紅里長李有財，涉嫌非法傾倒廢棄物，遭到羈押禁見。（圖／民視新聞）遭到聲押禁見，李有財的里長服務處只留下一個小縫進出，里民聽到消息也很驚訝，完全沒想到他會是垃圾山的主嫌，當地里民說，「他服務很好，我想說他怎麼可能做這種事情，真的看不出來。」李有財的里民服務很好，居民十分稱讚，也都很驚訝他竟然會是主嫌。（圖／翻攝畫面）檢警追查高雄月世界垃圾山，發現幕後主嫌是岡山區碧紅里長李有財，他與兒子涉嫌經營3間環保公司，在台南合法收運垃圾後，載到燕巢集運，接著人就在茶行指揮，將垃圾非法清運到月世界沿線，高達上百噸的家庭廢棄物，橋頭地檢署訊後，將李有財父子等四人，全都向法院聲請羈押禁見獲准，橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山指出，「李某父子及蘇某.施某，涉犯廢棄物清理法，向法院聲請羈押禁見。」李有財擔任當地五屆里長，曾以國民黨籍參選。（圖／民視新聞）只是李有財身兼資深里長的身分也成了藍綠攻防焦點，一張參選市議員的宣傳圖中，與陳其邁的合照，引起藍營質疑，但高雄府喊告，強調合成沒經過市長同意，國民黨立委陳菁徽說，「我是質疑他跟陳其邁市長的關係，但你今天提告我，你為什麼不去告這個號稱盜圖的人。」，但實際翻開紀錄，李有財從2002年起連四任里長，其中也曾用國民黨籍的身分當選，2018年因為脫黨參選市議員，遭到國民黨開除黨籍，2022年改參加民進黨的市議員初選失利，遊走地方藍綠。國民黨立委陳菁徽質疑李有財與高雄市長陳其邁熟識。（圖／翻攝畫面）如今爆出亂倒垃圾，民進黨也火速開除，民進黨高雄市黨部主委黃文益指出，「只是加入黨員，但是他爭取提名的時候，民進黨並沒有提名他，參加過里長或者議員，市長是公共財，從他的照片看起來就是個合成照片。」，民進黨立委邱志偉回應，「六、七成都是跟我掛聯合服務處，不只是他，後來他就是在地方上，我覺得比較複雜啦，因為我們不會去過問里長的事情。」共掛服務處的邱志偉也說，認為李有財背後很複雜，不過如今成了環保犯罪主嫌，也牽動藍綠敏感神經。原文出處：垃圾山主嫌里長合照陳其邁 高雄市府火速澄清未經同意 更多民視新聞報導該緬懷為國奮戰的國軍！賴清德發文致敬黃百韜 暗諷鄭麗文追思吳石應曉薇「暫時停權處分可望撤銷」 避免她退國民黨拚連任、瓜分藍營票源柯文哲悄回中央黨部辦公？黃國昌回應「復出動向」民視影音 ・ 7 小時前
童綜合設媽祖醫院 明年白沙屯媽進香後動土
苗栗縣通霄、苑裡海線地區目前僅兩間醫院，不少民眾常舟車勞頓跨縣市至台中市就醫，醫療服務量能不足。台中市醫療社團法人童綜合醫院之前宣布要在白沙屯拱天宮旁興建「白沙屯童醫院-媽祖醫院」，規劃急診、內科、外科、婦產科等重要門診，不少人也關心進度。苗栗縣議員陳品安於議會詢問苗縣府衛生局長楊文志，楊文志表示，自由時報 ・ 8 小時前