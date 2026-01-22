張峻感謝高雄三民區68位里長挺花蓮 率團踩線實際消費「振興觀光」

張峻（圖中著白色外套者）與專程來到花蓮進行踩線行程的高雄市三民區 68 位里長合影。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

【警政時報 趙靜姸／花蓮報導】花蓮在歷經地震、風災及產業衝擊後，地方經濟與觀光仍處於復原階段。此時來自外縣市的實際行動支持，對地方而言格外珍貴。高雄市三民區多位里長近日共同發起「振興花東之旅」，專程率團來到花蓮，以實際行動與消費力挺在地，為地方注入溫暖而踏實的力量。

此次行動規模盛大，高雄市三民區共計68位里長參與，連同家屬共93人專程前來花蓮進行踩線行程，實地了解花蓮的觀光資源、產業現況與地方需求。多位里長表示，春節期間將陸續帶領里民組團來到花蓮旅遊，用行動支持地方觀光與經濟復甦，邀請更多民眾親自走進花蓮、認識花蓮。

花蓮縣議會議長張峻表示，在花蓮最不容易的時候，高雄市三民區里長們願意站出來、走進來，是對花蓮最大的鼓勵與支持。「這次不只讓人潮進來，更讓信心進來，讓在地店家感受到實質幫助，也讓花蓮人感受到來自各地的溫暖關懷。」

張峻（圖中）表示，在花蓮最不容易的時候，高雄市三民區里長們願意站出來、走進來，是對花蓮最大的鼓勵與支持。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

張峻指出，里長們一路上主動關心花蓮復原情形，關心產業與民生，也提出許多真誠的建議，展現基層領袖之間的互相扶持與深厚情誼，對花蓮而言意義深遠。

張峻也強調，花蓮目前最需要的，就是各地朋友願意在春節期間走進來、留下來、支持在地，用旅遊帶動消費、用行動振興經濟，讓地方逐步找回生活節奏。他也誠摯感謝高雄市三民區所有里長的全力支持，並邀請全國鄉親春節期間一定要來花蓮走走看看，一起陪花蓮穩健前行。

