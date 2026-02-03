張峻會勘台九線鳳林段揚塵 花蓮工務段、水利署允諾強化改善 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

針對近期台九線光復至鳳林、南平一帶揚塵嚴重，影響居民生活品質及用路安全問題，花蓮縣議會議長張峻於今（3）日上午，邀集相關單位在鳳林榮民醫院前安排現場會勘，偕同中央與地方相關單位實地了解狀況，並要求提出具體、立即可行的改善作為。張峻表示，會勘發現揚塵嚴重，建議中央及地方單位立即改善，並將承諾落實。水利署及花蓮工務段皆允諾強化改善及抑塵措施。

張峻辦公室指出，本次會勘出席人員包括，水利署第九河川分署分署長吳明華、交通部公路局花蓮工務段副段長李建華、花蓮縣環保局空噪科科長林則師、花蓮縣政府建設處技士邱柏霖，並由鳳林鎮長林建平率同多位地方里長共同參與。

張峻表示，會勘現場發現，道路路面堆積大量泥沙與塵土，大型工程車輛及一般車輛行經時揚塵明顯，不僅影響周邊空氣品質，也對機車族及用路人行車安全造成高度風險。

林建平指出，洪災發生初期，居民基於救災與工程需要，多能體諒並忍耐生活上的不便，但事發至今已超過4個月，民眾亟需回歸正常生活。尤其該路段已多次發生機車因泥沙滑倒情形，情況相當危險，要求相關單位正視問題，並建議公路局應徹底清潔路面，每日至少早、晚各進行一次清洗作業。

針對民眾關切的砂石車輛管理問題，吳明華於會中允諾，將立即增設多處車輛清洗台，並強化車輛進出管控，要求所有疏濬相關車輛在進入公路前，必須完成輪胎與車體清洗，確認無夾帶泥土後，才能上路行駛，避免泥沙帶出造成公路污染。

李建華表示，光復至南平路段因河川疏濬作業關係，確實有砂石車將河堤泥土帶至公路情形。基於維護公路清潔與行車安全，工務段將於農曆年前加強光復至南平路段的清洗頻率與抑塵作業，同時也呼籲河川工程端應從源頭加強管理，確實防止泥土被帶出公路系統。

張峻表示，近期接獲大量民眾陳情，反映揚塵問題已嚴重影響生活品質，對機車族更構成實質安全威脅。他強調，疏濬與防災工程固然重要，但不能以犧牲民眾的生活環境與用路安全作為代價。

張峻強調，相關問題先前已完成會勘並形成決議，關鍵在於相關單位是否真正把承諾與決議落實在現場。他將持續追蹤改善進度，要求中央與地方主管機關以實際行動回應民眾期待，確保道路安全與生活品質同步獲得改善。

照片來源：張峻辦公室

