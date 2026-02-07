張峻瑋驚奇入選WBC中華隊！球評分析原因：潛力非常大

投手張峻瑋。（圖／報系資料照）

2026世界棒球經典賽中華隊30人正式名單昨（6）日公布，陣容以15名旅外球員為核心，旅外規模與整體層級皆被視為歷屆之最。其中名單內20歲效力於福岡軟銀的投手張峻瑋，令球迷感到意外，對此，球評謝岱穎直言張峻瑋雖然「菜」，但潛力十足。

據《NOWNEWS》報導，球評謝岱穎在接受訪問時直言，中華隊面對同組勁敵日本、韓國與澳洲的夾擊，要搶下分組前2名晉級複賽「難度極高」，但仍具備放手一搏的實力與本錢。

謝岱穎分析，本屆中華隊雖然僅有費爾柴德（Stuart Fairchild）在去年曾於大聯盟出賽，整體「星度」表面上不及日本與韓國，但真正的關鍵在於旅外球員比例與層級結構。此次名單中，旅外球員佔比高達50%，創下歷屆新高，其中多數集中於日職一軍與美職高階小聯盟，整體戰力明顯優於過往。

他指出，中華隊名單中約有11至13名球員具備日職一軍或美職2A以上資歷，包括旅美投手林昱珉、內野手李灝宇，以及旅日投手徐若熙、古林睿煬等人。相較之下，2009年雖有12名旅外球員，卻多屬低階小聯盟，導致中華隊在24小時內遭到淘汰；2013年則因高階旅外戰力撐起輪值，成功闖進第2輪。謝岱穎認為，本屆名單正是台灣棒球多年耕耘後的具體成果展現。

在這份名單中，最受矚目的「黑馬」則是年僅20歲、效力於福岡軟銀鷹育成體系的投手張峻瑋。儘管他尚未有日職一、二軍出賽紀錄，卻能在競爭激烈的名單中脫穎而出。謝岱穎直言，張峻瑋很菜，但潛力非常大，曾在亞錦賽對韓國投出158公里速球，對上日本社會人強隊時，先發4局送出5次三振、無失分，展現出超齡的壓制力。

謝岱穎也強調，短期國際賽的關鍵在於「調整能力」。他推測，中華隊教練團，特別是投手教練林岳平、王建民，應是在張峻瑋身上看見某些可即戰力化的特質，或已協助其完成重要調整，才會在關鍵時刻大膽啟用這名年輕投手。

分組形勢方面，中華隊被分在競爭激烈的C組，對手包括衛冕軍日本、誓言復仇的韓國，以及近年戰力穩定提升的澳洲。謝岱穎指出，要在此組擠進前2名「非常不容易」，尤其澳洲隊陣中已有2名大聯盟等級球員坐鎮，實力不容小覷。

儘管部分核心戰力如黃子鵬、林立因故缺陣，謝岱穎仍認為，這支中華隊整體戰力分布平均、層級完整，雖然無法保證晉級結果，但絕對是歷屆素質最高、最值得期待的一次國家隊集結。

