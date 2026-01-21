張峻稱藍營初選「遊戲已結束」！避談何啟聖 傅崐萁：謝謝

花蓮縣 / 綜合報導

國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚任期將屆滿，資深媒體人何啟聖一直表達有意參與初選，但花蓮縣黨部沒將他列入名單，今(21)日他特地前往花蓮縣議會，和藍營出身的無黨籍議長張峻見面，但張峻也直言，這遊戲已經結束了，是藍委傅崐萁說了算。何啟聖也透露，黨內競爭者告訴他，初選民調已經提前做完，是由吉安鄉長游淑貞勝出。至於綠營，則傳出可能結合第三勢力，甚至不推派人選。

不等國民黨中央動作，沒在黨內花蓮市長初選名單的，資深媒體人何啓聖，乾脆直接到花蓮縣議會和議員請益，有孫文學校總長張亞中陪同，還有藍營出身無黨籍議長張峻親自接見，儘管大讚何啓聖有勇氣站出來，但張峻話也說得很白。

花蓮縣議會議長張峻說：「是一個人在做決定，那就是傅崐萁，所以這個遊戲應該已經結束了，就到底是游淑貞還是傅崐萁選。」直言黨內遊戲已經結束，何啓聖也透露，另一名黨內競爭者透露，黨內民調已經出爐。

資深媒體人何啓聖說：「葉耀輝前市長他告訴我，做完了，這個民調已經結束了，是游淑貞勝出，是不是因為我的因素，加速了這個產生的進程。」立委(國)傅崐萁說：「(何啟聖今天到花蓮和張峻)，謝謝，還有什麼比較...國家的問題。」一聽到何啓聖和花蓮縣長之爭，傅崐萁避而不談。

但是花蓮縣長徐榛蔚任期就要到了，目前藍營有意參選的，除了何啟聖，還有被視為接班人的吉安鄉長游淑貞，以及花蓮市前市長葉耀輝，至於民進黨擇傳出，不排除與無黨籍、第三勢力結盟。

花蓮縣議員(民) 張美慧說：「反傅崐萁的力量都應該要結合啊，我支持這件事，但是縣長的人選的提名，這個都是中央來決定的，而且有選對會縝密的一個了解。」之前張美慧就已表態不選花蓮縣長，對比國民黨初選搶得兇，民進黨若要整合各勢力，恐怕也還有一段路要走。

