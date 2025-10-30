張峻一腳踹出民怨？于北辰揭傅崐萁急需一事：要用錢砸！
論壇中心／王柏倫報導
國民黨立委傅崐萁、鄭天財27日在光復舉辦重建座談會，卻僅邀請部分官員和災民，許多受災戶完全沒接獲通知，花蓮縣議長張峻也不滿被排除在外，憤而率領災民到現場、踹桌抗議。桃園市議員于北辰在《台灣最前線》節目中點出，傅崐萁演這齣，只是急著想翻轉夫妻倆在此次災害中無能的形象而已。
座談會中，張峻不滿災民沒受邀，傅崐萁則反嗆「黑道現行犯」。于北辰認為，傅崐萁的策略就是敵我有別，透過閉門會議籠絡「樁腳」，未來在立法院爭取到重建預算後就會給這些人，「不挺我的就沒有」。于北辰分析，對傅崐萁而言，若所有人都能分到一杯羹，那就顯示不出自己的「厲害」，因此座談會絕對不是每位災民都能聽，這就是傅崐萁想要翻轉形象的招數「用錢來砸」。
原文出處：最前線(影)／張峻一腳踹出花蓮民怨？于北辰揭傅崐萁急需一事：要用錢砸！
