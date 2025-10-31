張庭全家合照曝光…愛女林希曈「超模臉」掀熱議！

娛樂中心／翁莉婷報導



藝人張庭、林瑞陽夫妻2人長居中國，近年來雖逐漸淡出演藝圈轉型經營公司，卻不忘和粉絲分享日常點滴。日前愛女林希曈曾在上海時裝周登台走秀，年僅16歲的她擁有172公分的高䠷身材，以逆天長腿備受外界矚目，不過外型卻意外掀起網友熱議。28日張庭罕見在微博曬一系列全家福，再度掀起網友討論。





張庭曬「超甜全家福」近照曝光！愛女林希曈「172公分逆天長腿」氣場全開

女星張庭在微博曬出全家合照。（圖右／左至右林希曈、張庭、林瑞陽、林秉翰）（圖／翻攝自微博）









身高172公分的林希曈，照片中展現強大氣場與自信。（圖／翻攝自微博）

近日，女星張庭在微博發布貼文並寫下「我的寶貝們長大了」，PO出的多張全家合照中一家人分別換上西式正裝及中式禮服做拍攝，老公林瑞陽一頭帥氣白髮、意氣風發的模樣看上去超級凍齡，張庭則是保持燦爛笑容，臉部面容依舊保養得宜，而最引人關注的就是張庭與林瑞陽的兒女，13歲的兒子長得十分俊俏，換上黑色西裝及中式禮服顯得格外成熟；女兒林希曈擁有和父親林瑞陽同款的小麥膚色常被外界稱作「歐美辣妹」，與母親張庭的白皙膚色形成強烈對比，整體外型辨識度極高且被時尚界認可為「高級臉」，氣場非常強大。

貼文曝光後，引起網友討論。（圖／翻攝自微博）





隨著貼文曝光，引來不少網友留言稱讚「小美女越來越國際範了」、「快門按下的瞬間，把全家的開心快樂都釀成幸福的永恆」、「女兒越來越漂亮了，從小就看她有超模相」、「弟弟超帥的」、「這一家顏值太厲害」。

