張庭出門禁止「兒女喊媽媽」遭她爆料：想被搭訕 本尊洩真實原因

娛樂中心／蔡佩伶報導

張庭出門要求兒女不要叫她「媽媽」。（圖／翻攝自小紅書）

張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚已16年，育有一對兒女，家庭生活美滿。張庭母女也常合體拍片分享生活趣事，近日，16歲女兒林希曈（Angela）突然爆料媽媽小時候會要求她跟弟弟出門在外「不要叫媽媽」，對此，張庭鬆口真實原因。

林希曈提到小時候出門，張庭都會要求姐弟要叫她「姐姐」，不過自己從未配合，而林希曈還開玩笑表示媽媽「想被人搭訕」，讓張庭一聽急忙解釋「我只是想要顯年輕」，同時叮嚀女兒千萬不要在爸爸面前這樣說，母女一來一往的對話，瞬間笑翻眾人。

事實上，林希曈近來積極朝演藝圈發展，不過她也因為星二代身分，一舉一動都備受關注，更因為外貌而被譏諷是「最醜星二代」，但張庭並未對此生氣，反而多次高EQ回應，認為「審美觀不該只有一種標準」。

張庭解釋原因，只是想要顯年輕。（圖／翻攝自小紅書）

