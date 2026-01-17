張庭女兒罕談「像爸還是像媽」 曾被嘲顏值喊冤：林瑞陽害的

張庭和林瑞陽2006年公證結婚，在2009年、2012年生下一女一兒，其中女兒林希曈（Angela）今年17歲，常被嘲諷顏值不如父母，最近張庭在小紅書影片中問女兒自己覺得長相像誰？Angela回應覺得像爸爸，尤其是膚色，但她大方做自己，常呼籲「審美觀不該只有一種標準」。

張庭女兒Angela過去曾因為外型被網友霸凌，甚至毒舌稱她是「最醜星二代」、「像老鼠」等，Angela2021年曾在影片中崩潰，說：「為什麼我要生在名人的家庭？為什麼我要成為妳的女兒，我不想要有錢」，後來她在張庭的安慰鼓勵下逐步找回自信，甚至更大方回應網友的惡評。

近日，張庭在小紅書曬影片，她問女兒：「妳覺得妳像爸爸嗎？還是像我？」她回應：「我覺得我像我爸」，更表示自己的黑膚色其實是遺傳自爸爸，雖然表面上看不出來，她更爆料爸爸為了希望皮膚變更黑、再帥氣一點還買了助曬油，說要先給女兒試擦，Angela則回應自己早就有那瓶油了，張庭語重心長說：「媽希望妳不要一直曬，太陽太大了」，要多為健康著想。

張庭也曾多次分享和兒女的互動，坦言為了聽起來年輕一點，帶兒女出門都要要求孩子們叫她「姐姐」。至於Angela有次被網友問「怎麼做到這麼漂亮的？」她誠實說：「你們太善良了」，其實她自覺不漂亮、是黑皮、古銅色肌膚，看到本人可能會嚇到，因為本人更黑，她還喜歡曬黑到長小雀斑的程度，坦言覺得那樣更健康，她也超齡表示，其實每種顏色的皮膚都好看，「白的好看，黑的也好看」，每個人審美觀都不同，尊重就好。

