張庭女兒罕談「像爸還是像媽」 曾被嘲顏值喊冤：林瑞陽害的
張庭和林瑞陽2006年公證結婚，在2009年、2012年生下一女一兒，其中女兒林希曈（Angela）今年17歲，常被嘲諷顏值不如父母，最近張庭在小紅書影片中問女兒自己覺得長相像誰？Angela回應覺得像爸爸，尤其是膚色，但她大方做自己，常呼籲「審美觀不該只有一種標準」。
張庭女兒Angela過去曾因為外型被網友霸凌，甚至毒舌稱她是「最醜星二代」、「像老鼠」等，Angela2021年曾在影片中崩潰，說：「為什麼我要生在名人的家庭？為什麼我要成為妳的女兒，我不想要有錢」，後來她在張庭的安慰鼓勵下逐步找回自信，甚至更大方回應網友的惡評。
近日，張庭在小紅書曬影片，她問女兒：「妳覺得妳像爸爸嗎？還是像我？」她回應：「我覺得我像我爸」，更表示自己的黑膚色其實是遺傳自爸爸，雖然表面上看不出來，她更爆料爸爸為了希望皮膚變更黑、再帥氣一點還買了助曬油，說要先給女兒試擦，Angela則回應自己早就有那瓶油了，張庭語重心長說：「媽希望妳不要一直曬，太陽太大了」，要多為健康著想。
張庭也曾多次分享和兒女的互動，坦言為了聽起來年輕一點，帶兒女出門都要要求孩子們叫她「姐姐」。至於Angela有次被網友問「怎麼做到這麼漂亮的？」她誠實說：「你們太善良了」，其實她自覺不漂亮、是黑皮、古銅色肌膚，看到本人可能會嚇到，因為本人更黑，她還喜歡曬黑到長小雀斑的程度，坦言覺得那樣更健康，她也超齡表示，其實每種顏色的皮膚都好看，「白的好看，黑的也好看」，每個人審美觀都不同，尊重就好。
★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。
更多中時新聞網報導
北車商場招商 逾10業者搶卡位
醫院搶家庭看護 挨批政策短視
印度公開賽》戚又仁、林俊易闖8強 李楊扳倒強敵
其他人也在看
連遭5劇組換角！82歲「國民阿嬤」出面控訴：藝人退休金養老金都沒有
曾在電影《關於我和鬼變成家人的那件事》中，以真摯祖孫情逼哭百萬觀眾的「國民阿嬤」王滿嬌，現年已82歲。出道超過60年、演活無數長輩角色的她，近日接受訪問時罕見卸下心防，眼眶泛紅地揭露演藝圈現實面。她透露自己光是在2025年就慘遭5部戲莫名換角，讓她心碎感嘆：「人年紀大了，真的就是不管用。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 54
消失螢光幕10年！47歲連靜雯罕吐轉行真相 「一場病」成關鍵
47歲八點檔女星連靜雯過往演出多部知名台灣本土劇，有「戲劇女王」之稱。2017年她逐漸淡出演藝圈，全心經營直銷事業，日前她在臉書發文，罕見吐露人生轉折的關鍵原因，坦言全是因為生了一場並，讓開始思考未來的人生。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 40
孫藝珍44歲生日被兒子搶鏡！娃娃音催吹蠟燭、喊吃炸雞萌翻全網
其中最讓粉絲關注的是影片中，雖然沒有拍到兒子「小甜豆」的正臉，但卻清楚聽見他稚嫩又軟萌的娃娃音，用甜甜的聲音唱著：「祝你生日快樂！親愛的媽媽生日快樂～」，接著，她雙手合十準備許願時，兒子卻在一旁忍不住催促：「快點吹蠟燭！」童言童語讓孫藝真當場笑出聲，立刻...styletc ・ 19 小時前 ・ 4
衝吃到飽「嗑10隻這海鮮」問會虧嗎 內行曝真相：吃2公斤再說
生活中心／徐詩詠報導吃到飽是不少台灣人常去的餐廳類型之一，一名網友透露，自己朋友在2026年首日就前往吃到飽餐廳用餐，且一口氣狂吃10隻天使紅蝦。該名友人表示，餐廳老闆看到後疑似「眼眶泛淚」，讓他好奇這樣的吃法，店家真的會虧本嗎？該貼文引發不少討論，也有內行人出面透露真相。民視 ・ 2 週前 ・ 48
張菲淡出7年仍暖爆！街頭巧遇「超親民舉動」曝 他感動喊：會記一輩子
73歲「綜藝天王」張菲7年前淡出演藝圈，過著退休生活的菲哥經常在街頭被民眾目擊他的蹤影，天王的一舉一動也時常是外界矚目的焦點。今（16）日有網友發文表示，菲哥日前因為路過一間賣草莓大福的店，沒想到因為一吃上癮，即使回購還得等上一小時也甘願排隊，親民的舉動讓老闆大讚：「會記得一輩子。」趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
龍千玉哭崩了！曹西平入夢2回超催淚 曝「人生大事」與他有關
【緯來新聞網】曹西平家中排行老四，有「四哥」支稱，去年（2025）12月29日猝逝，因與親兄弟斷絕往緯來新聞網 ・ 22 小時前 ・ 3
香港金像獎悄悄取消「最佳亞洲華語電影」 台灣連霸紀錄被迫中斷⋯官方僅回三個字
香港電影金像獎日前展開首輪投票，然而公布的參選名單與規則卻在影壇投下震撼彈。除了多部話題港片如黃秋生主演的《不赦之罪》神祕失蹤外，官方更被發現無預警取消了設立多年的「最佳亞洲華語電影」獎項。這意味著包括台灣、中國大陸及星馬等地的優秀華語片，今年將集體缺席這場香江影壇盛事。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 9
胡瓜被指漲價才續約《綜藝大集合》 冷笑曝真相：儘量用錢侮辱我
胡瓜與民視的合約問題備受關注，日前傳出他回歸《綜藝大集合》主持，16日出席《週末最強大》記者會時，他無奈表示從沒講過不主持《綜藝大集合》，只是合約到了。而外傳是因價碼談不攏，胡瓜也忍不住說：「盡量用錢來侮辱我，但問題就是沒有簽啊。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 25
連費德勒也笑爛「你怎麼沒反應啦」！周杰倫幽默回應「我們組雙打？」
體育中心／綜合報導華語歌壇天王「周董」周杰倫，在本屆澳網首度以業餘球員身分出賽！挑戰新推出的「1分大滿貫」比賽，但沒想到開賽就被對手一記Ace球殺得措手不及，最後直接遭淘汰；賽後周杰倫巧遇「瑞士天王」費德勒時還被笑虧「你怎麼沒有反應啦！」而周董也幽默回應「還是我們組雙打？」FTV Sports ・ 1 天前 ・ 31
鬼鬼1歲女兒狂喊爸爸！ 曝感情現況「有認識新的人」
鬼鬼吳映潔15日出席服飾品牌活動，去年一月宣布當媽，滿周歲的女兒在日前抓周宴上，抓到了千元大鈔。她笑說，慢慢能在女兒身上看到自己的影子，不過女兒最會講的，竟然是「爸爸」。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 8
Lulu陳漢典婚禮座位藏「貼心安排」 吳宗憲證婚、小S禮金到
Lulu黃路梓茵、陳漢典將於本月25日在文華東方舉辦婚禮，夫妻倆與曾莞婷、楊銘威、風田、黃偉晉主持的《明星製作公司》，16日舉辦記者會。剩下不到10天，婚禮還在進行最後的調整，對於最難安排的「座位問題」，Lulu和陳漢典做了貼心安排，讓獨自前來的賓客也能盡情享受。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前 ・ 19
梁云菲突曝「切除子宮」畫面曝！躺床痛哭…網鼻酸
娛樂中心／饒婉馨報導女星梁云菲（Nana）當年從節目《國光幫幫忙》選拔出道，憑藉精緻五官和魔鬼身材受封「國光女神」，直爽不做作的個性深受觀眾喜愛。她16日上傳關於她切除子宮的紀錄影片，她有子宮肌瘤的問題，還受長期經痛困擾，並表示未來沒有生育打算，因此決定直接切除子宮。民視 ・ 22 小時前 ・ 21
韓國TOP男星改朝換代！韓網友點名4大演員時代！最新火爆大勢韓星：邊佑錫、李彩玟、秋英宇等男神上榜
韓網最近有網友點名「4大男演員時代」！盤點歷年4個時期TOP韓國男演員，包括像是1世代為1990年代時期，元斌、姜棟元、趙寅成等男神上榜、2世代為2000年代開始，孔劉、朱智勛、李棟旭等男神上榜、而3世代為2010年後半，包括朴敘俊、安孝燮、南柱赫等男神上榜，最新4世代則為2020年開始，包括邊佑錫、李彩玟、秋泳愚等男神上榜，趕緊一起來看完整名單有誰！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 3
債主找上門！向華強爆遭5年心腹背叛...「偽造簽名」吸金40億潛逃
香港影視大亨向華強近來在社群中爆料，直指遭到信任的助手背叛，對方在這5年期間冒用他的名義，非法吸金高達10億港幣（約新台幣40億元），讓他氣得直呼：「偽君子根本防不住」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16
55歲吳奇隆金髮凍齡回母校 輔大校長認證：紅遍亞洲也完全沒架子
永遠的「四爺」吳奇隆回台灣了！現年55歲的男星吳奇隆，昨（15日）現身母校輔仁大學，獲頒114學年度「傑出校友獎」，他以一頭帥氣金髮搭配黑色帽T的凍齡造型亮相，少年感十足，引發校園師生一陣騷動。輔大校長藍易振盛讚，吳奇隆雖是亞洲巨星，在校期間完全沒有明星架子，是學弟妹的絕佳榜樣。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 24
缺席婚宴竟遭討「紅包差額」補餐費 本土女星怒轟：不辦更省錢
林采緹長相亮麗、身材火辣，吸引許多粉絲喜愛，除了演藝事業有成之外，副業也同樣經營有聲有色。近日，林采緹指出在Threads上看到關於參加婚宴紅包禮金的議題，竟讓她看到一肚子火。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 26
《五燈獎》女星沒錢繳水電費！爆68歲賣豆花、打零工維生 本人親吐「真實現況」
[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導68歲資深女星田路路12歲就參加《五燈獎》出道，憑藉混血外貌與好歌喉走紅，歌曲〈異鄉夢〉更讓她事業攀上高峰。不過近...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 13
昔室內哈菸挨轟！Jennie慶生「把蠟燭當香菸叼」遭網酸爆：老菸槍
韓國歌手Jennie（金珍妮）是人氣女團BLACKPINK成員之一，本月10日才來台參加金唱片的她，一度掀起追星風潮，然而，今（16日）她迎來30歲生日，她從昨晚開始就陸續在IG分享與朋友慶生的照片、影片甚至模仿近期網路熱門的生日影片橋段，戴上墨鏡、將蠟燭叼在嘴裡，卻讓網友聯想她之前在室內吸菸的醜聞，狠酸Jennie難道忘記當初被抵制的教訓了嗎？三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
《衝衝衝》喜迎1000集 陳為民謝恩：幫我繳頭期款
徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱主持的《天才衝衝衝》迎來第1000集，特別找回第1集嘉賓陳為民，以及潘若迪、馬力歐、張棋惠、陳隨意、Albee、林逸欣、舒子晨同樂，陳為民驚訝表示：「我入行30幾年，竟然有20年就在這個節目！真的非常謝謝你們，幫了我房子的頭期款不少忙。」太報 ・ 1 天前 ・ 15
台北101董座年薪解密！賈永婕：比我當藝人時差很多
女星賈永婕上任台北101董事長已1年多，她打破各種框架，最近更親自攀登101大樓頂端的圓球，話題滿滿。針對外界好奇已久的年薪，她沒透露實際的數字，僅坦承比當藝人還要少。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 98